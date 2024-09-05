Науковці створили перший у світі прототип ядерного годинника

Кілька місяців тому науковцям вдалось досягти значного прориву, до якого вони йшли протягом багатьох десятиліть, і створити перший у світі прототип елементарного ядерного годинника.

Що відомо про створення першого у світі прототипу ядерного годинника

Зазначається, що для створення цього годинника науковці використали дані вимірювання розриву між квантовими енергетичними станами ядра торію.

Ключова технологія пристрою полягає у поєднанні стронцієвого атомного годинника із кристалом, що містить ядра торію.

З цим першим прототипом ми довели: торій можна використовувати як хронометр для надточних вимірювань, — пояснює фізик з Віденського технічного університету Торстен Штрумм. Поширити

Ядерний годинник

За його словами, наразі залишилось лише провести технічну розробку і всі серйозні перешкоди буде усунено.

Як створення та застосування ядерного годинника вплине на розвиток науки та технологій

Пояснюється, що ядерний годинник дозволить проводити вимірювання фізичного Всесвіту із більш високою точністю, що вплине на системи навігації та експерименти з пошуку темної матерії, а також багато інших наукових та технологічних сфер.

Уявіть собі наручний годинник, який не втрачатиме жодної секунди, навіть якщо залишити його працювати мільярди років. Хоча ми ще не зовсім досягли цього, це дослідження наближає нас до такого рівня точності, — наголошує фізик Цзюнь Йе. Поширити

Зазначається, що команда науковців неодноразово проводила експеримент, щоразу отримуючи результати, що відповідають атомному годиннику.

У подальшому науковці планують вдосконалити розроблений пристрій.