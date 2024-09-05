Науковці створили перший у світі прототип ядерного годинника

Кілька місяців тому науковцям вдалось досягти значного прориву, до якого вони йшли протягом багатьох десятиліть, і створити перший у світі прототип елементарного ядерного годинника.
Головні тези:
- Створений прототип ядерного годинника на основі вимірювань розриву між квантовими енергетичними станами ядра торію.
- Поєднання стронцієвого атомного годинника із кристалом торію відкриває можливості використання торію як хронометра для надточних вимірювань.
- Створення ядерного годинника може вплинути на розвиток науки та технологій, забезпечуючи високу точність вимірювань фізичного Всесвіту.
- Технічна розробка першого повноцінного ядерного годинника наближається, і перед науковцями стоять нові можливості у сферах навігації та фізики.
- Дослідження команди науковців демонструє значний потенціал удосконалення пристроїв для ультра-високочастотних вимірювань з використанням ядерної технології.
Що відомо про створення першого у світі прототипу ядерного годинника
Зазначається, що для створення цього годинника науковці використали дані вимірювання розриву між квантовими енергетичними станами ядра торію.
Ключова технологія пристрою полягає у поєднанні стронцієвого атомного годинника із кристалом, що містить ядра торію.
За його словами, наразі залишилось лише провести технічну розробку і всі серйозні перешкоди буде усунено.
Як створення та застосування ядерного годинника вплине на розвиток науки та технологій
Пояснюється, що ядерний годинник дозволить проводити вимірювання фізичного Всесвіту із більш високою точністю, що вплине на системи навігації та експерименти з пошуку темної матерії, а також багато інших наукових та технологічних сфер.
Зазначається, що команда науковців неодноразово проводила експеримент, щоразу отримуючи результати, що відповідають атомному годиннику.
У подальшому науковці планують вдосконалити розроблений пристрій.
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