Ученые из Института передовых технологий в Южной Корее (KAIST) создали технологию, позволяющую редактировать атомы в молекулах, что позволяет значительно усиливать эффективность многих лекарственных препаратов.
Главные тезисы
- Новая технология редактирования атомов в молекулах, созданная учеными из KAIST, позволяет значительно усилить эффективность лекарственных препаратов.
- Применение фотокатализатора солнечной энергии в процессе редактирования атомов обеспечивает избирательное преобразование кислорода в азот, увеличивая действие препаратов.
- Разработанная методика фотокатализа обладает высокой универсальностью и позволяет осуществлять точное редактирование атомов при стандартных условиях.
- Изменение атомов в молекулах открывает новые возможности в сфере фармацевтики, а также упрощает процесс разработки эффективных лекарственных препаратов.
- Революционный прорыв ученых из Южной Кореи позволит улучшить качество лекарств и повысить их эффективность за счет избирательного редактирования атомов в сложных молекулах.
Что известно о технологии редактирования атомов в молекулах
В частности, с помощью новой технологии стало возможно превращать атомы кислорода в азот в лекарственных соединениях, что позволяет значительно упростить разработку лекарственных препаратов и повысить их эффективность.
По словам профессора Юнсу Пака из кафедры химии KAIST, текущий уровень развития технологии позволяет легко исправлять и редактировать атомы кислорода в фурановых соединениях в атомы азота, непосредственно превращая их в пирольные каркасы, широко используемые в фармацевтике.
В частности, большинство лекарственных препаратов имеют сложные химические структуры, однако их эффективность обычно определяется лишь критически важным атомом.
Атомы кислорода и азота играют ключевую роль в усилении фармакологического действия препаратов, особенно противовирусных.
В чем заключается революционность разработки ученых из Южной Кореи
В разработке нового лекарства ключевым моментом является выявление атомов, максимизирующих эффективность лекарств.
Однако такая оценка обычно требует многоэтапных, дорогостоящих процессов синтеза, поскольку избирательно редактировать отдельные атомы в стабильных кольцевых структурах, содержащих кислород или азот, было очень затруднительно.
Однако южнокорейские исследователи под руководством профессора Юнсу Пака решили эту проблему с помощью фотокатализатора, работающего на солнечной энергии.
Этот фотокатализатор действует аналогично "молекулярным ножницам", разрезая и присоединяя пятикомпонентные кольца, позволяя одноатомное редактирование при комнатной температуре и стандартном атмосферном давлении.
Благодаря этому был открыт новый механизм реакции, в котором возбужденные молекулярные ножницы удаляют кислород из фурана путем одноэлектронного окисления, затем последовательно добавляют атом азота.
Донгхен Ким и Джехон Ю, работавшие над разработкой, объяснили, что эта методика предлагает высокую универсальность благодаря использованию световой энергии для замены строгих условий. Они отметили, что технология позволяет осуществлять выборочное редактирование даже при применении к сложным природным продуктам или фармацевтическим препаратам.
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