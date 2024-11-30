Ученые из Института передовых технологий в Южной Корее (KAIST) создали технологию, позволяющую редактировать атомы в молекулах, что позволяет значительно усиливать эффективность многих лекарственных препаратов.

Что известно о технологии редактирования атомов в молекулах

В частности, с помощью новой технологии стало возможно превращать атомы кислорода в азот в лекарственных соединениях, что позволяет значительно упростить разработку лекарственных препаратов и повысить их эффективность.

По словам профессора Юнсу Пака из кафедры химии KAIST, текущий уровень развития технологии позволяет легко исправлять и редактировать атомы кислорода в фурановых соединениях в атомы азота, непосредственно превращая их в пирольные каркасы, широко используемые в фармацевтике.

Лекарство

В частности, большинство лекарственных препаратов имеют сложные химические структуры, однако их эффективность обычно определяется лишь критически важным атомом.

Атомы кислорода и азота играют ключевую роль в усилении фармакологического действия препаратов, особенно противовирусных.

В чем заключается революционность разработки ученых из Южной Кореи

В разработке нового лекарства ключевым моментом является выявление атомов, максимизирующих эффективность лекарств.

Однако такая оценка обычно требует многоэтапных, дорогостоящих процессов синтеза, поскольку избирательно редактировать отдельные атомы в стабильных кольцевых структурах, содержащих кислород или азот, было очень затруднительно.

Однако южнокорейские исследователи под руководством профессора Юнсу Пака решили эту проблему с помощью фотокатализатора, работающего на солнечной энергии.

Этот фотокатализатор действует аналогично "молекулярным ножницам", разрезая и присоединяя пятикомпонентные кольца, позволяя одноатомное редактирование при комнатной температуре и стандартном атмосферном давлении.

Благодаря этому был открыт новый механизм реакции, в котором возбужденные молекулярные ножницы удаляют кислород из фурана путем одноэлектронного окисления, затем последовательно добавляют атом азота.