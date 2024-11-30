Науковці з Інституту передових технологій у Південній Кореї (KAIST) створили технологію, яка дозволяє редагувати атоми у молекулах, що дає змогу значно посилювати ефективність багатьох лікарських препаратів.

Що відомо про технологію редагування атомів у молекулах

Зокрема, за допомогою нової технології стало можливо перетворювати атоми кисню на азот у лікарських сполуках, що дає змогу значно спростити розробку лікарських препаратів та підвищити їхню ефективність.

За словами професора Юнсу Пака з кафедри хімії KAIST, поточний рівень розвитку технології дозволяє легко виправляти та редагувати атоми кисню в фуранових сполуках на атоми азоту, безпосередньо перетворюючи їх в пірольні каркаси, які широко використовуються у фармацевтиці.

Ліки

Зокрема, переважна більшість лікарських препаратів мають складні хімічні структури, однак їхня ефективність зазвичай визначається лише критично важливим атомом.

Атоми кисню та азоту відіграють ключову роль у посиленні фармакологічної дії препаратів, особливо противовірусних.

У чому полягає революційність розробки вчених з Південної Кореї

У розробці новітніх ліків ключовим моментом є виявлення атомів, які максимізують ефективність ліків.

Однак така оцінка зазвичай вимагає багатоетапних, дорогих процесів синтезу, оскільки вибірково редагувати окремі атоми в стабільних кільцевих структурах, що містять кисень або азот, було дуже важко.

Однак південно-корейські дослідники під керівництвом професора Юнсу Пака вирішили цю проблему за допомогою фотокаталізатора, який працює на сонячній енергії.

Цей фотокаталізатор діє аналогічно “молекулярним ножицям”, розрізаючи та приєднуючи п'ятикомпонентні кільця, уможливлюючи одноатомне редагування при кімнатній температурі та стандартному атмосферному тиску.

Завдяки цьому було відкрито новий механізм реакції, в якому збуджені молекулярні ножиці видаляють кисень з фурану шляхом одноелектронного окислення, а потім послідовно додають атом азоту.