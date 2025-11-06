Ученые разработали уникальный гель для восстановления зубной эмали

Ученые разработали новый гель, способный восстанавливать поврежденную зубную эмаль. Как ожидается, средство появится на рынке в следующем году и может стать спасением для людей, страдающих кариесом.
Главные тезисы
- Ученые создали уникальный гель на основе белка для восстановления зубной эмали, способный предотвращать кариес и укреплять имеющуюся эмаль.
- Гель действует схожим образом с природными белками, контролирующими рост эмали в детстве, образуя крепкий слой на поверхности зубов и заполняя мельчайшие трещинки.
Новый гель будет бороться с кариесом
Исследователи из Школы фармацевтики и кафедры химической и экологической инженерии Ноттингемского университета создали гель на основе белка, предназначенный для восстановления эмали, подвергшейся эрозии или деминерализации.
Этот гель можно быстро наносить на зубы так же, как стандартные средства фторирования. Гель действует, копируя свойства природных белков, управляющих ростом эмали в детстве.
После нанесения гель образует тонкий, но крепкий слой, проникающий в поверхность зубов, заполняя мельчайшие трещинки и отверстия. Затем он действует как каркас, улавливающий ионы кальция и фосфата из слюны.
Эти минералы организуются в новую эмаль в процессе, известном как эпитаксиальная минерализация. Это позволяет регенерированной эмали органически интегрироваться с имеющейся структурой зуба, восстанавливая как прочность, так и внешний вид.
