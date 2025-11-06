Ученые разработали уникальный гель для восстановления зубной эмали

Ученые разработали новый гель, способный восстанавливать поврежденную зубную эмаль. Как ожидается, средство появится на рынке в следующем году и может стать спасением для людей, страдающих кариесом.

Новый гель будет бороться с кариесом

Исследователи из Школы фармацевтики и кафедры химической и экологической инженерии Ноттингемского университета создали гель на основе белка, предназначенный для восстановления эмали, подвергшейся эрозии или деминерализации.

Этот же материал также может укреплять имеющуюся эмаль и предотвращать будущий кариес.

Этот гель можно быстро наносить на зубы так же, как стандартные средства фторирования. Гель действует, копируя свойства природных белков, управляющих ростом эмали в детстве.

После нанесения гель образует тонкий, но крепкий слой, проникающий в поверхность зубов, заполняя мельчайшие трещинки и отверстия. Затем он действует как каркас, улавливающий ионы кальция и фосфата из слюны.

Эти минералы организуются в новую эмаль в процессе, известном как эпитаксиальная минерализация. Это позволяет регенерированной эмали органически интегрироваться с имеющейся структурой зуба, восстанавливая как прочность, так и внешний вид.