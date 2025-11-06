Ученые разработали уникальный гель для восстановления зубной эмали
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые разработали уникальный гель для восстановления зубной эмали

гель
Читати українською
Источник:  online.ua

Ученые разработали новый гель, способный восстанавливать поврежденную зубную эмаль. Как ожидается, средство появится на рынке в следующем году и может стать спасением для людей, страдающих кариесом.

Главные тезисы

  • Ученые создали уникальный гель на основе белка для восстановления зубной эмали, способный предотвращать кариес и укреплять имеющуюся эмаль.
  • Гель действует схожим образом с природными белками, контролирующими рост эмали в детстве, образуя крепкий слой на поверхности зубов и заполняя мельчайшие трещинки.

Новый гель будет бороться с кариесом

Исследователи из Школы фармацевтики и кафедры химической и экологической инженерии Ноттингемского университета создали гель на основе белка, предназначенный для восстановления эмали, подвергшейся эрозии или деминерализации.

Этот же материал также может укреплять имеющуюся эмаль и предотвращать будущий кариес.

Этот гель можно быстро наносить на зубы так же, как стандартные средства фторирования. Гель действует, копируя свойства природных белков, управляющих ростом эмали в детстве.

После нанесения гель образует тонкий, но крепкий слой, проникающий в поверхность зубов, заполняя мельчайшие трещинки и отверстия. Затем он действует как каркас, улавливающий ионы кальция и фосфата из слюны.

Эти минералы организуются в новую эмаль в процессе, известном как эпитаксиальная минерализация. Это позволяет регенерированной эмали органически интегрироваться с имеющейся структурой зуба, восстанавливая как прочность, так и внешний вид.

Мы протестировали механические свойства этих регенерированных тканей в условиях, имитирующих "реальные жизненные ситуации", таких как чистка зубов, жевание и влияние кислой пищи, и обнаружили, что регенерированная эмаль ведет себя так же, как здоровая, — рассказал доктор Абшар Хасан, научный сотрудник и ведущий автор исследования.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Красное вино защитит зубы от кариеса
Красное вино защитит зубы от кариеса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Стоматологи назвали продукты, которые увеличивают риск развития кариеса
Стоматологи назвали продукты, которые увеличивают риск развития кариеса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые описали эффект "высушенного сердца" в Одесской области
Что происходит в Одесской области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?