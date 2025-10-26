Ученые описали эффект "высушенного сердца" в Одесской области

Нижнеднестровский национальный природный парк обращает внимание на то, что мина климата иссушает жизнь Нижнего Днестра. По словам ученых, летом Днестровские плавни напоминали не зеленое море тростника и воды, а трещащую под ногами истощенную землю.

Что происходит в Одесской области

Ни для кого не секрет, что именно Нижний Днестр всегда был сердцем биоразнообразия. Здесь обитают цапли, бакланы, выдры, нерестится рыба, растут водяные лилии и кувшинки.

Однако прошедшее лето было настоящим испытанием даже для самых стойких видов.

По словам ученых, аномальная жара, мизерное количество осадков, снижение уровня воды в реке и лимане — все это создало эффект "высушенного сердца".

Уменьшение воды — это не просто меньше рыбы. Это разрыв естественной цепи жизни: водоросли не растут — насекомые исчезают — птицы не находят корма — меняется поведение млекопитающих. Каждая потеря здесь — как выпавший узел в сети, держащий равновесие целой экосистемы.

Ученые обращают внимание на то, что изменение климата уже оказывает существенное влияние на жизнь украинцев.

Последние подсчеты экологов указывают на то, что биоразнообразие мира сократилось более чем на треть за последние 25 лет.

Если ничего не изменится, то уже через несколько десятилетий мы потеряем еще миллионы видов.