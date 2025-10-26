Учені описали ефект "висушеного серця" на Одещині

Нижньодністровський національний природний парк звертає увагу на те, що зміна клімату висушує життя Нижнього Дністра. За словами науковців, влітку Дністровські плавні нагадували не зелене море очерету й води, а виснажену землю, що тріскає під ногами.

Що відбувається в Одеській області

Ні для кого не секрет, що саме Нижній Дністер завжди був серцем біорізноманіття. Тут мешкають чаплі, баклани, видри, нереститься риба, ростуть водяні лілії й латаття.

Однак минуле літо було справжнім випробуванням навіть для найстійкіших видів.

За словами науковців, аномальна спека, мізерна кількість опадів, зниження рівня води в річці й лимані — усе це створило ефект “висушеного серця”.

Зменшення води — це не просто менше риби. Це розрив природного ланцюга життя: водорості не ростуть — комахи зникають — птахи не знаходять корму — змінюється поведінка ссавців. Кожна втрата тут — як випавший вузол у мережі, що тримала рівновагу цілої екосистеми.

Вчені звертають увагу на те, що зміна клімату уже має суттєвий вплив на життя українців.

Останні підрахунки екологів вказують на те, біорізноманіття світу скоротилось більш ніж на третину за останні 25 років.

Якщо нічого не зміниться, то вже за кілька десятиліть ми втратимо ще мільйони видів.