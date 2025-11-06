Учені розробили унікальний гель для відновлення зубної емалі

Учені розробили новий гель, здатний відновлювати пошкоджену зубну емаль. Як очікується, засіб з'явиться на ринку наступного року і може стати порятунком для людей, які страждають від карієсу.

Новий гель боротиметься з карієсом

Дослідники зі Школи фармацевтики та кафедри хімічної та екологічної інженерії Ноттінгемського університету створили гель на основі білка, призначений для відновлення емалі, що зазнала ерозії або демінералізації.

Цей же матеріал також може зміцнювати наявну емаль і запобігати майбутньому карієсу. Поширити

Цей гель можна швидко наносити на зуби так само, як і стандартні засоби фторування. Гель діє, копіюючи властивості природних білків, які керують ростом емалі в дитинстві.

Після нанесення гель утворює тонкий, але міцний шар, який проникає в поверхню зубів, заповнюючи найдрібніші тріщинки та отвори. Потім він діє як каркас, що вловлює іони кальцію і фосфату зі слини.

Ці мінерали організовуються в нову емаль у процесі, відомому як епітаксіальна мінералізація. Це дає змогу регенерованій емалі органічно інтегруватися з наявною структурою зуба, відновлюючи як міцність, так і зовнішній вигляд.