Учені розробили унікальний гель для відновлення зубної емалі

Учені розробили новий гель, здатний відновлювати пошкоджену зубну емаль. Як очікується, засіб з'явиться на ринку наступного року і може стати порятунком для людей, які страждають від карієсу.
Головні тези:
- Учені розробили унікальний гель на основі білка для відновлення зубної емалі, що зазнала ерозії або демінералізації.
- Гель запобігає майбутньому карієсу, зміцнюючи наявну емаль та утворюючи міцний шар на поверхні зубів.
- За допомогою епітаксіальної мінералізації гель сприяє відновленню міцності та зовнішнього вигляду регенерованої емалі.
Новий гель боротиметься з карієсом
Дослідники зі Школи фармацевтики та кафедри хімічної та екологічної інженерії Ноттінгемського університету створили гель на основі білка, призначений для відновлення емалі, що зазнала ерозії або демінералізації.
Цей гель можна швидко наносити на зуби так само, як і стандартні засоби фторування. Гель діє, копіюючи властивості природних білків, які керують ростом емалі в дитинстві.
Після нанесення гель утворює тонкий, але міцний шар, який проникає в поверхню зубів, заповнюючи найдрібніші тріщинки та отвори. Потім він діє як каркас, що вловлює іони кальцію і фосфату зі слини.
Ці мінерали організовуються в нову емаль у процесі, відомому як епітаксіальна мінералізація. Це дає змогу регенерованій емалі органічно інтегруватися з наявною структурою зуба, відновлюючи як міцність, так і зовнішній вигляд.
