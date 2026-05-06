Ученые сделали новое потрясающее открытие о питании тираннозавров

Некоторые виды тираннозавров были не только грозными охотниками, но и падальщиками - они могли поедать останки даже своих родственников, включая тираннозавр рекс.

Некоторые виды тиранозавров были падальщиками

Название Tyrannosaurus ("ящер-тиран") еще в 1905 году ввел американский палеонтолог Генри Ферфилд Осборн, подчеркивая огромные размеры динозавра и его статус верхушечного хищника.

Однако новые данные показывают, что эти динозавры также не брезговали мертвыми животными и пользовались какой-либо возможностью для еды.

Исследователи из Орхусского университета обнаружили характерные следы укусов на массивной кости стопы, которые свидетельствуют, что меньший по размерам тиранозавр тушу большего родственника примерно 75 млн лет назад.

Согласно исследованию, на окаменелости зафиксировано 16 отдельных следов зубов, что указывает на то, что подальник объел тушу практически полностью. Автор исследования, опубликованного в журнале Evolving Earth, Жозефина Нильсен объяснила, что анализ глубины, угла и расположения этих следов от укусов подтвердил их неслучайное происхождение. Поделиться

Отсутствие признаков заживления на кости свидетельствует, что укусы были сделаны уже после смерти животного на поздней стадии разложения.

По словам исследователей, размеры и расстояние между следами указывают на небольшого тиранозаврида, который, по всей вероятности, поедал значительно большую особь своего вида или близкого родственника.

Интересно, что следы найдены именно на кости стопы — участке с минимальным количеством мяса. Это значит, что динозавр буквально "дочищал" тушу, съедая последние остатки. По словам Нильсена, это подтверждает: тиранозавры не пренебрегали никакими ресурсами и могли разгрызать даже кости с незначительным количеством тканей.

Кость длиной около 10 см принадлежала тиранозавру, который, вероятно, достигал 10-12 м в длину и весил несколько тонн. Ее нашел любитель-коллекционер в формации Judith River Formation — регионе, известном богатыми ископаемыми останками экосистемы в возрасте около 75 млн лет.

Для исследования ученая создала цифровую модель кости и работала с ее 3D-печатной копией во избежание риска повреждения оригинала во время транспортировки.