Учені зробили нове приголомшливе відкриття про харчування тиранозаврів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Джерело:  The Independent

Деякі види тиранозаврів були не лише грізними мисливцями, а й падальниками - вони могли поїдати рештки навіть своїх родичів, включно з тиранозавром рекс.

Головні тези:

  • Деякі види тиранозаврів, окрім полювання, були також падальниками, що підтверджено новими дослідженнями.
  • Аналіз укусів на скам'янілостях показав, що менший тиранозавр поїдав тушу більшого родича, вказуючи на їх агресивні падальницькі звички.

Деякі види тиранозаврів буди падальниками

Назву Tyrannosaurus ("ящір-тиран") ще у 1905 році запровадив американський палеонтолог Генрі Ферфілд Осборн, підкреслюючи величезні розміри динозавра та його статус верхівкового хижака.

Однак нові дані показують, що ці динозаври також не гребували мертвими тваринами і користувалися будь-якою нагодою для поживи.

Дослідники з Орхуського університету виявили характерні сліди укусів на масивній кістці стопи, які свідчать, що менший за розмірами тиранозавр їв тушу більшого родича приблизно 75 млн років тому.

Згідно з дослідженням, на скам’янілості зафіксовано 16 окремих слідів зубів, що вказує на те, що падальник об’їв тушу практично повністю. Авторка дослідження, опублікованого в журналі Evolving Earth, Жозефіна Нільсен пояснила, що аналіз глибини, кута та розташування цих слідів від укусів підтвердив їх невипадкове походження.

Відсутність ознак загоєння на кістці свідчить, що укуси були зроблені вже після смерті тварини, на пізній стадії розкладу.

За словами дослідників, розміри та відстань між слідами вказують на невеликого тиранозаврида, який, ймовірно, поїдав значно більшу особину свого виду або близького родича.

Цікаво, що сліди знайдено саме на кістці стопи — ділянці з мінімальною кількістю м’яса. Це означає, що динозавр буквально "дочищав" тушу, з’їдаючи останні залишки. За словами Нільсен, це підтверджує: тиранозаври не нехтували жодними ресурсами і могли розгризати навіть кістки з незначною кількістю тканин.

Кістка довжиною близько 10 см належала тиранозавру, який, імовірно, досягав 10–12 м у довжину та важив кілька тонн. Її знайшов аматор-колекціонер у формації Judith River Formation — регіоні, відомому багатими викопними рештками екосистеми віком близько 75 млн років.

Для дослідження вчена створила цифрову модель кістки та працювала з її 3D-друкованою копією, щоб уникнути ризику пошкодження оригіналу під час транспортування.

