Ученые доказали эффективность выращивания стволовых клеток в космосе

Исследователи из американской клиники Майо установили, что выращивание стволовых клеток в космосе значительно эффективнее аналогичной деятельности на Земле.

Что известно о неожиданных преимуществах выращивания стволовых клеток в космосе

По результатам экспериментов, при выращивании стволовых клеток в космосе способности к репликации и превращению значительно усиливаются.

Стволовые клетки привлекают большое внимание ученых, поскольку могут превращаться в большое количество других клеток.

Стволовые клетки играют очень важную роль в процессе восстановления организма благодаря своей способности к быстрой регенерации и дифференциации, эти выводы могут помочь в изучении новых методов профилактики и лечения заболеваний.

Выращивание стволовых клеток

Изучение стволовых клеток в космосе открыло клеточные механизмы, которые в противном случае были бы невыявленными или неизвестными в условиях обычной гравитации, — отметил патолог Абба Зубайр из клиники Майо. Поделиться

Что удалось доказать команде ученых

Команда ученых на борту МКС анализировала поведение взрослых стволовых клеток, имеющих большие ограничения в собственном разделении и трансформации по сравнению с эмбриональными стволовыми клетками.

Однако взрослые стволовые клетки часто выращивают вне организма для изучения и лечения заболеваний, но это сложный, длительный и дорогостоящий процесс.

Результаты исследования доказывают, что с помощью космических лабораторий можно решить ряд проблем.

В рамках исследования были проанализированы различные типы стволовых клеток и получены положительные результаты от всех.

В частности, мезенхимальные стволовые клетки предпочтительны в управлении реакциями иммунной системы и уменьшении воспаления при выращивании в условиях микрогравитации.

Для нескольких изучаемых типов стволовых клеток ученые наблюдали общие улучшения в способе расширения клеток и в стабильности их репликации даже после возвращения на Землю.

Предстоит еще много работы, но потенциал для ускоренного выращивания стволовых клеток в большем количестве в условиях микрогравитации уже есть.

Космическая среда предлагает преимущество для роста стволовых клеток, обеспечивая более естественное трехмерное состояние для их расширения, что очень напоминает рост клеток в организме человека. Это по сравнению с двумерной средой для культивирования, доступной на Земле, которая с меньшей вероятностью имитирует человеческую ткань, — подчеркнул Абба Зубайр. Поделиться

Обычно наши взрослые стволовые клетки справляются с нормальным износом организма. Однако, если что-то идет не так, дополнительное "впрыскивание" выращенных в лаборатории клеток может иметь решающее значение для лечения.

Команда исследователей также уверена, что выращенные в космосе клетки помогут в лечении заболеваний, связанных со старением, включая инсульты, рак и нейродегенеративные заболевания, такие как деменция.