Дослідники з американської клініки Майо встановили, що вирощування стовбурових клітін у космосі значно ефективніше за аналогічну діяльність на Землі.
Головні тези:
- Вирощування стовбурових клітин у космосі виявилося значно ефективнішим за аналогічну діяльність на Землі.
- Стовбурові клітини мають великий потенціал у відновленні організму завдяки їх здатності до регенерації та диференціації.
- Дослідження показали, що космічне середовище надає переваги для росту та розширення клітин, що важливо для нових методів лікування захворювань.
- Команда науковців виявила, що різні типи стовбурових клітин ведуть себе краще в умовах мікрогравітації, що відкриває нові перспективи для медичних досліджень.
- Вирощені в космосі стовбурові клітини можуть стати ключовим компонентом у лікуванні захворювань, пов'язаних зі старінням та нейродегенеративних захворювань.
Що відомо про несподівані переваги вирощування стовбурових клітин у космосі
За результатами експериментів, під час вирощування стовбурових клітин у космосі здібності до реплікації та перетворення значно посилюються.
Стовбурові клітини привертають значну увагу науковців, оскільки можуть перетворюватись на велику кількість інших клітин.
Стовбурові клітини відіграють дуже важливу роль у процесі відновлення організму завдяки своїй здатності до швидкої регенерації та диференціації, ці висновки можуть допомогти у вивченні нових методів профілактики та лікування захворювань.
Що вдалось довести команді науковців
Команда науковців на борту МКС аналізувала поведінку дорослих стовбурових клітин, які мають більші обмеження у власному поділі і трансформації у порівнянні з ембріональними стовбуровими клітинами.
Однак дорослі стовбурові клітини часто вирощують поза організмом для вивчення та лікування захворювань, але це складний, тривалий і дорогий процес.
Результати дослідження доводять, що за допомогою космічних лабораторій можна вирішити низку проблем.
У рамках дослідження було проаналізовано різні типи стовбурових клітин і отримано позитивні результати від всіх.
Зокрема, мезенхімальні стовбурові клітини кращими в управлінні реакціями імунної системи і зменшенні запалення при вирощуванні в умовах мікрогравітації.
Для кількох досліджуваних типів стовбурових клітин вчені спостерігали загальні поліпшення в способі розширення клітин і в стабільності їх реплікації навіть після повернення на Землю.
Попереду ще багато роботи, але потенціал для пришвидшеного вирощування стовбурових клітин у більшій кількості в умовах мікрогравітації вже є.
Зазвичай наші дорослі стовбурові клітини справляються з нормальним зношуванням організму. Однак, коли щось йде не так, додаткове "впорскування" вирощених у лабораторії клітин може мати вирішальне значення для лікування.
Команда дослідників також упевнена, що вирощені в космосі клітини допоможуть у лікуванні захворювань, пов'язаних зі старінням, зокрема інсультів, раку та нейродегенеративних захворювань, таких як деменція.
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