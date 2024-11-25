Науковці зробили важливе відкриття щодо вирощування стовбурових клітин
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці зробили важливе відкриття щодо вирощування стовбурових клітин

Вирощування стовбурових клітін
Джерело:  Nature

Дослідники з американської клініки Майо встановили, що вирощування стовбурових клітін у космосі значно ефективніше за аналогічну діяльність на Землі. 

Головні тези:

  • Вирощування стовбурових клітин у космосі виявилося значно ефективнішим за аналогічну діяльність на Землі.
  • Стовбурові клітини мають великий потенціал у відновленні організму завдяки їх здатності до регенерації та диференціації.
  • Дослідження показали, що космічне середовище надає переваги для росту та розширення клітин, що важливо для нових методів лікування захворювань.
  • Команда науковців виявила, що різні типи стовбурових клітин ведуть себе краще в умовах мікрогравітації, що відкриває нові перспективи для медичних досліджень.
  • Вирощені в космосі стовбурові клітини можуть стати ключовим компонентом у лікуванні захворювань, пов'язаних зі старінням та нейродегенеративних захворювань.

Що відомо про несподівані переваги вирощування стовбурових клітин у космосі

За результатами експериментів, під час вирощування стовбурових клітин у космосі здібності до реплікації та перетворення значно посилюються.

Стовбурові клітини привертають значну увагу науковців, оскільки можуть перетворюватись на велику кількість інших клітин.

Стовбурові клітини відіграють дуже важливу роль у процесі відновлення організму завдяки своїй здатності до швидкої регенерації та диференціації, ці висновки можуть допомогти у вивченні нових методів профілактики та лікування захворювань.

Науковці довели ефективність вирощування стовбурових клітин у космосі
Вирощування стовбурових клітин

Вивчення стовбурових клітин у космосі відкрило клітинні механізми, які в іншому випадку були б невиявленими або невідомими в умовах звичайної гравітації, — зазначив патолог Абба Зубайр з клініки Майо.

Що вдалось довести команді науковців

Команда науковців на борту МКС аналізувала поведінку дорослих стовбурових клітин, які мають більші обмеження у власному поділі і трансформації у порівнянні з ембріональними стовбуровими клітинами.

Однак дорослі стовбурові клітини часто вирощують поза організмом для вивчення та лікування захворювань, але це складний, тривалий і дорогий процес.

Результати дослідження доводять, що за допомогою космічних лабораторій можна вирішити низку проблем.

У рамках дослідження було проаналізовано різні типи стовбурових клітин і отримано позитивні результати від всіх.

Зокрема, мезенхімальні стовбурові клітини кращими в управлінні реакціями імунної системи і зменшенні запалення при вирощуванні в умовах мікрогравітації.

Для кількох досліджуваних типів стовбурових клітин вчені спостерігали загальні поліпшення в способі розширення клітин і в стабільності їх реплікації навіть після повернення на Землю.

Попереду ще багато роботи, але потенціал для пришвидшеного вирощування стовбурових клітин у більшій кількості в умовах мікрогравітації вже є.

Космічне середовище пропонує перевагу для росту стовбурових клітин, забезпечуючи більш природний тривимірний стан для їх розширення, що дуже нагадує ріст клітин в організмі людини. Це в порівнянні з двовимірним середовищем для культивування, доступним на Землі, яке з меншою ймовірністю імітує людську тканину, — підкреслив Абба Зубайр.

Зазвичай наші дорослі стовбурові клітини справляються з нормальним зношуванням організму. Однак, коли щось йде не так, додаткове "впорскування" вирощених у лабораторії клітин може мати вирішальне значення для лікування.

Команда дослідників також упевнена, що вирощені в космосі клітини допоможуть у лікуванні захворювань, пов'язаних зі старінням, зокрема інсультів, раку та нейродегенеративних захворювань, таких як деменція.

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Категорія
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