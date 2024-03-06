Ученые создали "цифрового двойника" Земли для моделирования стихийных катастроф

Ученые при поддержке Европейского космического агентства (ESA) хотят смоделировать различные климатические условия на модели Земли, чтобы предотвратить реальные риски для жизни нашей планеты.

Для чего нужен двойник Земли

Как сообщает Space.com, благодаря этой модели ученые могут последовательно вводить новые данные для моделирования лучшего и худшего сценариев стихийного бедствия в разных средах нашей планеты.

Например, воспроизводя оползни, связанные с ним риски и условия можно отслеживать так, будто это происходило в режиме реального времени.

Это может дополнительно помочь подготовиться к потенциально разрушительным событиям в будущем на основе того, что было получено во время каждого теста. Поделиться

Ученые сосредоточились на одной цели — исследование кругооборота земной воды в Средиземноморском бассейне. В будущем они планируют создать подобные модели по всей Европе, прежде чем сотрудничать с учеными других континентов.

Лука Брокка из Национального исследовательского совета Италии, ведущий автор исследования, говорит, что цель ученых — создать систему, которая позволит неэкспертам, включая принимающих решения и граждан, запускать интерактивное моделирование.

Также ученые надеются включить в свою программу искусственный интеллект, который действовал бы как дополнительная пара глаз, если его удастся хорошо научить.

Внедрение ИИ также может сэкономить время, позволяя инженерам-людям сосредоточиться на других проблемных областях.