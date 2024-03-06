Науковці створили "цифрового двійника" Землі для моделювання стихійних катастроф
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці створили "цифрового двійника" Землі для моделювання стихійних катастроф

Земля
Джерело:  Space.com

Учені за підтримки Європейського космічного агентства (ESA) хочуть змоделювати різні кліматичні умови на моделі Землі, щоб допомогти запобігти реальним ризикам для життя нашої планети.

Для чого потрібен двійник Землі

Як повідомляє Space.com, завдяки цій моделі вчені можуть послідовно вводити нові дані для моделювання найкращого та найгіршого сценаріїв стихійного лиха в різних середовищах нашої планети.

Наприклад, відтворюючи зсув, пов’язані з ним ризики та умови можна відстежувати так, ніби це відбувалося в режимі реального часу.

Це може додатково допомогти підготуватися до потенційно руйнівних подій у майбутньому на основі того, що було отримано під час кожного тесту.

Наразі вчені зосередилися на одній меті — дослідження кругообігу земної води в Середземноморському басейні. У майбутньому вони планують створити подібні моделі по всій Європі, перш ніж співпрацювати з вченими з інших континентів.

Лука Брокка з Національної дослідницької ради Італії, який є провідним автором дослідження, каже, що мета вчених — створити систему, яка дозволить неекспертам, включаючи осіб, які приймають рішення, і громадян, запускати інтерактивне моделювання.

Також учені сподіваються включити у свою програму штучний інтелект, який би діяв як додаткова пара очей, якщо його вдасться добре навчити.

Впровадження ШІ також може заощадити час, дозволяючи інженерам-людям зосередитися на інших проблемних сферах.

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