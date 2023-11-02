Усередині Землі можуть бути рештки іншої планети — The Guardian

Іноземним науковцям вдалося знайти нові докази того, що Земля може містити уламки стародавньої планети Теї.

Що відомо про планету Тею

За словами вчених, вони вже давно розглядають теорію про те, що 4,5 мільярди років тому протопланета Тея розміром з Марс вдарилася об Землю з такою силою, що її уламки утворили Місяць.

Що важливо розуміти, у той час наша рідна планета була ще "немовлям" і мала лише 85 відсотків від свого нинішнього розміру.

Якщо враховувати цей факт, то можна припустити, що шматки Теї досі можуть бути в мантії нашої планети.

Зіткнення призвело до того, що шматки планет розкидало у космос, і, зрештою, з цієї суміші газу і розплавленої породи утворився Місяць, - йдеться в матеріалі. Поширити

Ілюстрація The Guardian

Знайдені нові підтвердження теорії зіткнення Теї з Землею

За словами вчених, їм вдалося відшукати нове підтвердження теорії "гігантського зіткнення".

Йдеться про те, що у нижній твердій мантії Землі, під Африкою і Тихим океаном, виявили два утворення розміром з континент.

Їх називають їх великими областями з низькою швидкістю зсуву (LLVP).

Науковці одразу звернули увагу на те, що вони щільніші за інші частини мантії Землі.

Насправді ці області можуть бути шматками Теї, "похованими" глибоко в Землі. Команда під керівництвом доктора Цянь Юаня з Каліфорнійського технологічного інституту провела комп’ютерне моделювання, яке показало, що якби між Землею і Теєю справді відбулося зіткнення, шматки Теї глибоко занурилися б у мантію Землі і утворилися б LLVP, які і виявили сучасні вчені. Поширити

За словами Юаня, він не може дочекати нових місій на Місяць.

Якщо вдасться довести, що породи місячної мантії і LLVP мають однакові хімічні ознаки, то вони справді походять з Теї.

Інші вчені попереджають, що цю теорію доведеться вивчати більше детально, щоб оголошувати якісь висновки.