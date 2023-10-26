Ученые создали прототип человеческой памяти для роботов-трансформеров

Ученые из Университета Сунгюнгван в Южной Корее создали человекоподобную систему памяти, которая улучшает производительность роботов-трансформеров.

Создана человекообразная память для ИИ-трансформеров

Нейросеть используется для обработки текстов на естественном языке и лежит в основе диалоговых платформ типа ChatGPT. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов arXiv.

Трансформер представляет собой тип архитектуры глубокого обучения, основанный на механизмах, имитирующих когнитивное внимание. При обучении нейронная сеть определяет корреляции между разными словами в текстах. В свою очередь это позволяет ей генерировать собственные тексты.

Новая система памяти, получившая название Memoria, извлекает и хранит информацию на нескольких уровнях – рабочем, кратковременном и длительном. Серия опытов показала, что Memoria существенно увеличивает производительность трансформеров при выполнении разных задач, связанных с обработкой длинноватых последовательностей данных.

Ученые отмечают, что ИИ превосходит существующие методологии в сортировке и языковом моделировании, а также классификации длинных текстов.

В Украине разработана дорожная карта по регулированию ИИ

Дорожная карта по регулированию искусственного интеллекта в Украине поможет украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act Европейского Союза, а гражданам научиться защищать себя от рисков ИИ.

Благодаря разработанному подходу к регулированию искусственного интеллекта, украинский бизнес станет более конкурентоспособным и получит доступ к глобальным рынкам, а государство сможет интегрироваться в ЕС.

Важный фокус – права украинцев в цифровом пространстве. Искусственный интеллект ежедневно развивается, поэтому наша цель — создать безопасную среду, в которой ИИ будет помогать обществу, а не создавать дополнительные угрозы.