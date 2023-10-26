Науковці створили прототип людської пам’яті для роботів-трансформерів

Вчені з Університету Сунгюнгван, що у Південній Кореї, створили людиноподібну систему пам’яті, яка покращує продуктивність роботів-трансформерів.

Створено людиноподібну пам'ять для ШІ-трансформерів

Нейромережа використовується для опрацювання текстів природною мовою і лежить в основі діалогових платформ на зразок ChatGPT. Результати дослідження опубліковано на сайті препринтів arXiv.

Трансформер являє собою тип архітектури глибокого навчання, який заснований на механізмах, що імітують когнітивну увагу. Під час навчання нейронна мережа визначає кореляції між різними словами у текстах. Своєю чергою це дає їй змогу генерувати власні тексти.

Нова система пам’яті, яка отримала назву Memoria, витягує і зберігає інформацію на декількох рівнях — робочому, короткочасному і довготривалому. Серія експериментів показала, що Memoria значно підвищує продуктивність трансформерів при виконанні різних завдань, пов’язаних з обробкою довгих послідовностей даних.

Науковці зазначають, що ШІ перевершує наявні методології у сортуванні та мовному моделюванні, а також класифікації довгих текстів.

В Україні розроблено дорожню карту з регулювання ШІ

Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

Завдяки розробленому підходу до регулювання штучного інтелекту український бізнес стане більш конкурентоспроможним й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.

Важливий фокус — права українців у цифровому просторі. Штучний інтелект щодня розвивається, тому наша ціль — створити безпечне середовище, у якому ШІ допомагатиме суспільству, а не створюватиме додаткові загрози.