Ученые впервые в истории спасли младенца с помощью "редактирования" ДНК

Новый революционный метод, основанный на технологии CRISPR, позволяет вносить точные изменения в ДНК человека. Именно он помог спасти жизнь смертельно больному малышу.
Главные тезисы
- У младенца было редкое генетическое заболевание.
- Создание персонализированной терапии на базе CRISPR позволило исправить мутации в ДНК и устранить причину заболевания.
Что известно о новом прорыве ученых
Как удалось узнать журналистам, врачи и ученые впервые объединились, чтобы применить персонализированное редактирование генов для лечения редкого генетического заболевания младенца.
Об этом сообщает издание The New England Journal of Medicine.
Врачи и ученые спасали жизнь малыша, по имени Кэй Джей. Ему не повезло родиться с дефицитом фермента CPS1.
Что важно понимать, речь идет о крайне редкой болезни, из-за которой организм не может правильно перерабатывать аммиак.
Спасение малыша заключалось в создании для него индивидуальной терапии на базе CRISPR.
Именно это позволило исправить мутации в ДНК, устраняя причину болезни.
По мнению ученых, этот инструмент в будущем будут применяться для лечения других генетических заболеваний, таких как серповидно-клеточная анемия, кистозный фиброз, болезнь Гентингтона и дистрофия мышц.
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