Ученые впервые в истории спасли младенца с помощью "редактирования" ДНК
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые впервые в истории спасли младенца с помощью "редактирования" ДНК

Что известно о новом прорыве ученых
Читати українською
Источник:  online.ua

Новый революционный метод, основанный на технологии CRISPR, позволяет вносить точные изменения в ДНК человека. Именно он помог спасти жизнь смертельно больному малышу.

Главные тезисы

  • У младенца было редкое генетическое заболевание.
  • Создание персонализированной терапии на базе CRISPR позволило исправить мутации в ДНК и устранить причину заболевания.

Что известно о новом прорыве ученых

Как удалось узнать журналистам, врачи и ученые впервые объединились, чтобы применить персонализированное редактирование генов для лечения редкого генетического заболевания младенца.

Об этом сообщает издание The New England Journal of Medicine.

Врачи и ученые спасали жизнь малыша, по имени Кэй Джей. Ему не повезло родиться с дефицитом фермента CPS1.

Что важно понимать, речь идет о крайне редкой болезни, из-за которой организм не может правильно перерабатывать аммиак.

Эта патология приводит к тяжелым повреждениям мозга, задержке развития и даже необходимости пересадки печени. По статистике, около 50% детей с этим диагнозом умирают в первую неделю жизни.

Спасение малыша заключалось в создании для него индивидуальной терапии на базе CRISPR.

Именно это позволило исправить мутации в ДНК, устраняя причину болезни.

По мнению ученых, этот инструмент в будущем будут применяться для лечения других генетических заболеваний, таких как серповидно-клеточная анемия, кистозный фиброз, болезнь Гентингтона и дистрофия мышц.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые нашли способ хранить данные в ДНК живых бактерий
Ученые нашли способ хранить данные в ДНК живых бактерий
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Хакеры похитили ДНК-данные 7 млн человек в США
хакер
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Младенцы обладают способностью формировать воспоминания — данные уникального исследования
младенец

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?