Ученые выяснили неожиданную причину возникновения "мегасухих" зон Земли

В настоящее время 101 страна неуклонно теряет запасы пресной воды, что чревато 75% населения мира нехваткой воды. Согласно новому исследованию, суша Земли высыхает так быстро, что теперь ее вклад в повышение уровня моря больше, чем таяние ледников.

Потеря грунтовых вод ускоряет засуху

Ученые обнаружили, что потеря воды из почвы, озер и подземных водоносных горизонтов ускоряет повышение уровня моря, и эта тенденция к высыханию распространяется с угрожающей скоростью.

Отмечается, что засушливые регионы по всему миру вырастают так быстро, что начинают объединяться в большие, соединенные "мегасухие" зоны. Одна из таких зон сейчас простирается от юго-западного побережья США до Мексики.

В прошлом высыхание одних регионов в основном компенсировалось повышением влажности других. Но теперь засушливые зоны расширяются быстрее влажных, занимая вдвое превышающую площадь Калифорнии площадь ежегодно.

Важно, что ныне 101 страна неуклонно теряет запасы пресной воды, что угрожает 75% населения мира (почти шести миллиардам человек) нехваткой воды.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, говорится:

Во многих местах, где истощаются грунтовые воды, их пополнение в масштабах, доступных человеку. Защита мировых запасов грунтовых вод имеет первостепенное значение в условиях глобального потепления и на континентах, которые, как мы знаем, высыхают. Поделиться

Используя спутниковые наблюдения, проведенные в период с 2002 по 2024 год, ученые отслеживали, как вода хранится на поверхности Земли, в озерах, реках, снегу, почве, грунтовых водоносных горизонтах и даже внутри растений.

Согласно их исследованию, хотя движущей силой изменений является изменение климата, вмешательство человека усугубило проблему. По мере высыхания ландшафта люди уносят все больше воды из таких источников, как подземные водоносные горизонты.

Интересно, что эти запасы не пополняются с одинаковой скоростью, что приводит к еще более быстрому расширению засушливых территорий и их дальнейшему объединению.

Исследование показало, что истощение грунтовых вод в Центральной долине Калифорнии и в бассейне реки Колорадо привело к тому, что эти засушливые районы объединились с засушливыми районами Центральной Америки, образовав один гигантский засушливый регион.

Продолжающееся чрезмерное использование грунтовых вод, которое в некоторых регионах, таких как Калифорния, происходит скорее растущими, чем устойчивыми или понижающими темпами, подрывает региональную и глобальную водную и продовольственную безопасность способами, которые не до конца осознаются миром. Поделиться

Ученые утверждают, что необходимо срочно принять ключевые решения как на национальном, так и на международном уровне, чтобы помочь сохранить этот ценный ресурс для будущих поколений.