Ученые выяснили неожиданную причину возникновения "мегасухих" зон Земли

В настоящее время 101 страна неуклонно теряет запасы пресной воды, что чревато 75% населения мира нехваткой воды. Согласно новому исследованию, суша Земли высыхает так быстро, что теперь ее вклад в повышение уровня моря больше, чем таяние ледников.
Главные тезисы
- Исчезновение грунтовых вод приводит к ускоренной засухе и формированию мегасухих зон на Земле.
- Грунтовые воды играют ключевую роль в поддержании влажности ландшафта и сохранении водных ресурсов.
- Ученые выявили, что использование грунтовых вод превышает их возобновление, что углубляет проблему дефицита воды.
Потеря грунтовых вод ускоряет засуху
Ученые обнаружили, что потеря воды из почвы, озер и подземных водоносных горизонтов ускоряет повышение уровня моря, и эта тенденция к высыханию распространяется с угрожающей скоростью.
Отмечается, что засушливые регионы по всему миру вырастают так быстро, что начинают объединяться в большие, соединенные "мегасухие" зоны. Одна из таких зон сейчас простирается от юго-западного побережья США до Мексики.
В прошлом высыхание одних регионов в основном компенсировалось повышением влажности других. Но теперь засушливые зоны расширяются быстрее влажных, занимая вдвое превышающую площадь Калифорнии площадь ежегодно.
Важно, что ныне 101 страна неуклонно теряет запасы пресной воды, что угрожает 75% населения мира (почти шести миллиардам человек) нехваткой воды.
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, говорится:
Используя спутниковые наблюдения, проведенные в период с 2002 по 2024 год, ученые отслеживали, как вода хранится на поверхности Земли, в озерах, реках, снегу, почве, грунтовых водоносных горизонтах и даже внутри растений.
Согласно их исследованию, хотя движущей силой изменений является изменение климата, вмешательство человека усугубило проблему. По мере высыхания ландшафта люди уносят все больше воды из таких источников, как подземные водоносные горизонты.
Интересно, что эти запасы не пополняются с одинаковой скоростью, что приводит к еще более быстрому расширению засушливых территорий и их дальнейшему объединению.
Исследование показало, что истощение грунтовых вод в Центральной долине Калифорнии и в бассейне реки Колорадо привело к тому, что эти засушливые районы объединились с засушливыми районами Центральной Америки, образовав один гигантский засушливый регион.
Ученые утверждают, что необходимо срочно принять ключевые решения как на национальном, так и на международном уровне, чтобы помочь сохранить этот ценный ресурс для будущих поколений.
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