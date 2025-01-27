Американские энтомологи и инженеры создали и укрепили к спинам тысяч пчел крошечные QR-коды с целью отслеживания их маршрутов.

Что удалось узнать ученым по результатам наблюдения за пчелами

В рамках слежки за медоносными пчелами в сельских районах Пенсильвании и Нью-Йорка исследователи также установили специальные датчики на входах в ульев, которые должны были регистрировать каждый раз, когда насекомые залетают и вылетают.

Применение новых технологий позволяет ученым и пчеловодам получать информацию, которая до этого считалась недоступной.

Отмечается, что по результатам предыдущих исследований считалось, что медоносные пчелы могут в поисках пищи преодолевать до 10 км.

Однако, по мнению специалистов, такое случается не часто.

Цель состоит в том, чтобы понять, эта десятикилометровая оценка является биологически точной. Можем ли мы точно определить, как далеко медоносные пчелы улетают от своих ульев? — объясняет соавтор исследования энтомолог из Университета штата Пенсильвания Маргарита Лопес-Урибе. Поделиться

QR-коды получили у ученых название фидуциарных меток, похожих на бейджи работников в офисе.

Исследователи разработали автоматическую систему визуализации с датчиком на входе в улье для регистрации каждый раз, когда пчела с меткой входит или выходит, что позволяет энтомологам отслеживать индивидуальное время кормления пчел.

Датчик регистрирует индивидуальный идентификатор пчелы, дату, время, температуру и то, входит ли пчела в улей или выходит из него.

Новый подход дает беспрецедентное понимание поведения медоносных пчел.

Эта технология открывает возможности для биологов изучать системы способом, который раньше был невозможен, особенно в органическом пчеловодстве, — подчеркнула Маргарита Лопес-Урибе. Поделиться

Органическое пчеловодство требует, чтобы каждая пасека находилась на значительном расстоянии от промышленных районов, а пчелы не опыляли растения на загрязненных территориях.

Однако, поскольку привычные расстояния для питания пчел остаются неуловимыми, рекомендации по органической сертификации могут быть неточными в этом отношении.

В полевой биологии мы обычно просто смотрим на вещи воочию, но количество наблюдений, которые мы можем сделать как люди, никогда не сравнится с тем, что может сделать машина, — признают ученые. Поделиться

В общей сложности команда обозначила более 32 тыс пчел на шести пасеках QR-кодов размером меньше ногтя на мизинце. Они не вредят пчелам и не ограничивают их передвижение:

Мы выбирали молодых пчел, чтобы точнее отслеживать их возраст, особенно когда они начинают летать и останавливаются, — рассказывает одна из исследовательниц Робин Андервуд из Пенсильванского университета. Поделиться

Что удалось узнать о передвижении пчел

Исследователи заметили, что большинство вылетов из улья обычно длятся от одной до четырех минут.

Некоторые более длительные поездки не превышали 20 минут.

34% пчел решились покинуть улей более чем на два часа.

Такое длительное отсутствие могло быть связано с необходимостью более длинных поисков пищи из-за отсутствия цветов рядом. Например, некоторые более длинные путешествия соответствовали периодам, когда растения в целом цветут меньше. Поэтому пчелам, вероятно, приходилось лететь дальше, чтобы собрать урожай.

По словам исследователей, пчелы также могли исказить результаты исследования из-за того, что некоторые из них никогда уже не возвращались к улью, или возвращались под таким углом, при котором QR-код на их спинах не попадал в камеру.

Мы видим пчел, которые собирают корм в течение шести недель, и они не начинают собирать корм, пока им не исполнится около двух недель, поэтому они живут гораздо дольше, чем мы думали, также добавляет Робин Андервуд. Поделиться

Когда пчелы начинают собирать корм, они обмениваются информацией об источниках пищи между собой с помощью так называемого "пляса вихляния". Сейчас команда работает с исследователями из Вирджинского технологического университета, чтобы согласовать данные о времени кормления с этим поведением, чтобы продолжить исследование того, как далеко пчелы путешествуют от своего улья.