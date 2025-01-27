Американские энтомологи и инженеры создали и укрепили к спинам тысяч пчел крошечные QR-коды с целью отслеживания их маршрутов.
Главные тезисы
- QR-коды на спинах пчел помогли ученым отследить их маршруты для понимания поведения и взаимодействия пчел.
- Медоносные пчелы оказались способны летать на большие расстояния ради поиска пищи, превышая ранее известные пределы.
- Новые технологии в пчеловодстве позволяют ученым и пчеловодам получать информацию, которая ранее считалась недоступной.
- Использование фидуциарных меток (QR-кодов) на пчелах открывает возможности для изучения их поведения и жизненного цикла, что раньше было невозможно.
- Исследования позволяют понять, насколько далеко медоносные пчелы улетают от своих ульев, и как это влияет на здоровье пчел и экосистему в целом.
Что удалось узнать ученым по результатам наблюдения за пчелами
В рамках слежки за медоносными пчелами в сельских районах Пенсильвании и Нью-Йорка исследователи также установили специальные датчики на входах в ульев, которые должны были регистрировать каждый раз, когда насекомые залетают и вылетают.
Применение новых технологий позволяет ученым и пчеловодам получать информацию, которая до этого считалась недоступной.
Отмечается, что по результатам предыдущих исследований считалось, что медоносные пчелы могут в поисках пищи преодолевать до 10 км.
Однако, по мнению специалистов, такое случается не часто.
QR-коды получили у ученых название фидуциарных меток, похожих на бейджи работников в офисе.
Исследователи разработали автоматическую систему визуализации с датчиком на входе в улье для регистрации каждый раз, когда пчела с меткой входит или выходит, что позволяет энтомологам отслеживать индивидуальное время кормления пчел.
Датчик регистрирует индивидуальный идентификатор пчелы, дату, время, температуру и то, входит ли пчела в улей или выходит из него.
Новый подход дает беспрецедентное понимание поведения медоносных пчел.
Органическое пчеловодство требует, чтобы каждая пасека находилась на значительном расстоянии от промышленных районов, а пчелы не опыляли растения на загрязненных территориях.
Однако, поскольку привычные расстояния для питания пчел остаются неуловимыми, рекомендации по органической сертификации могут быть неточными в этом отношении.
В общей сложности команда обозначила более 32 тыс пчел на шести пасеках QR-кодов размером меньше ногтя на мизинце. Они не вредят пчелам и не ограничивают их передвижение:
Что удалось узнать о передвижении пчел
Исследователи заметили, что большинство вылетов из улья обычно длятся от одной до четырех минут.
Некоторые более длительные поездки не превышали 20 минут.
34% пчел решились покинуть улей более чем на два часа.
Такое длительное отсутствие могло быть связано с необходимостью более длинных поисков пищи из-за отсутствия цветов рядом. Например, некоторые более длинные путешествия соответствовали периодам, когда растения в целом цветут меньше. Поэтому пчелам, вероятно, приходилось лететь дальше, чтобы собрать урожай.
По словам исследователей, пчелы также могли исказить результаты исследования из-за того, что некоторые из них никогда уже не возвращались к улью, или возвращались под таким углом, при котором QR-код на их спинах не попадал в камеру.
Когда пчелы начинают собирать корм, они обмениваются информацией об источниках пищи между собой с помощью так называемого "пляса вихляния". Сейчас команда работает с исследователями из Вирджинского технологического университета, чтобы согласовать данные о времени кормления с этим поведением, чтобы продолжить исследование того, как далеко пчелы путешествуют от своего улья.
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