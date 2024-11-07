Спустя почти 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 г, по результатам исследования ученых выяснилось, что окружающая среда адаптировалась к жизни в условиях повышенного уровня радиации.
Главные тезисы
- Экосистема в зоне ЧАЭС успешно адаптировалась к жизни после аварии спустя почти 40 лет.
- Изучение восточных древесных лягушек показало, что они не страдают от высоких уровней радиации и не имеют признаков стресса или преждевременного старения.
- Уровни радиации в зоне ЧАЭС сейчас недостаточны для нанесения серьезных повреждений организмам животных.
- Лягушки успешно адаптировались к экстремальным условиям радиационного фона в зоне ЧАЭС, включая изменения в пигментации кожи.
- Исследование установило, что радиация после аварии на ЧАЭС была опасна только в начальный период, а затем уровень радиации значительно снизился, позволяя животным выжить и адаптироваться.
Как экосистема вокруг ЧАЭС адаптировалась к жизни после крупнейшего выброса радиоактивных веществ в истории человечества
В частности, в новом исследовании ученые из Испании изучали существование восточной древесной лягушки, для которой уровни радиации оказались приемлемыми и адаптировалась к ним.
Так, ученые пришли к выводу, что радиация никак не повлияла на продолжительность жизни этих животных и не привела к высокому уровню стресса и преждевременному старению.
Пабло Буррако был членом команды ученых под руководством Германа Орисаолы, проводивших полевые работы в Чернобыле в период с 2016 по 2018 год, изучая популяции животных, уделяя особое внимание восточной лягушке.
В рамках исследования ученые отобрали более 200 самцов лягушек, которые демонстрировали все уровни радиации во всех районах вокруг ЧАЭС.
По результатам лабораторных исследований ученые установили возраст лягушек и количество радиации, которое они поглотили, а также уровень гормона стресса кортикостерона.
Они также определили скорость старения этих лягушек.
Полученные результаты не продемонстрировали никакой разницы между продолжительностью жизни, скоростью старения и показателями стресса у чернобыльских древесных лягушек по сравнению с живущими в контрольных районах без радиации.
Ученые пришли к выводу о недостаточных уровнях радиации в зоне ЧАЭС для возникновения хронических повреждений у местных животных.
По их словам, зона ЧАЭС играет роль приюта для диких животных.
Как лягушкам удалось выжить после аварии на ЧАЭС
Наблюдения за лягушками подчеркивают также, что они научились адаптироваться к последствиям аварии.
Низкие уровни радиации сейчас имеют решающее значение, но лягушки также адаптировались, чтобы выживать при ее рекордной концентрации.
Предыдущие исследования, в которых принимал участие Буррако, показали, как лягушки развили меланизм и превратились из зеленых в черных. Это позволило им защититься от радиации, но ученые не знают, связано ли хорошее самочувствие лягушек сегодня с их цветом.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-