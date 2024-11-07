Ученых ошеломили изменения на территории ЧАЭС спустя почти 40 лет после аварии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученых ошеломили изменения на территории ЧАЭС спустя почти 40 лет после аварии

Ученые в зоне ЧАЭС
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Источник:  IFLScience

Спустя почти 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 г, по результатам исследования ученых выяснилось, что окружающая среда адаптировалась к жизни в условиях повышенного уровня радиации.

Главные тезисы

  • Экосистема в зоне ЧАЭС успешно адаптировалась к жизни после аварии спустя почти 40 лет.
  • Изучение восточных древесных лягушек показало, что они не страдают от высоких уровней радиации и не имеют признаков стресса или преждевременного старения.
  • Уровни радиации в зоне ЧАЭС сейчас недостаточны для нанесения серьезных повреждений организмам животных.
  • Лягушки успешно адаптировались к экстремальным условиям радиационного фона в зоне ЧАЭС, включая изменения в пигментации кожи.
  • Исследование установило, что радиация после аварии на ЧАЭС была опасна только в начальный период, а затем уровень радиации значительно снизился, позволяя животным выжить и адаптироваться.

Как экосистема вокруг ЧАЭС адаптировалась к жизни после крупнейшего выброса радиоактивных веществ в истории человечества

В частности, в новом исследовании ученые из Испании изучали существование восточной древесной лягушки, для которой уровни радиации оказались приемлемыми и адаптировалась к ним.

Так, ученые пришли к выводу, что радиация никак не повлияла на продолжительность жизни этих животных и не привела к высокому уровню стресса и преждевременному старению.

Я действительно думаю, что уровни радиации, которые сейчас присутствуют в Чернобыльской зоне отчуждения, недостаточны для того, чтобы нанести заметный вред организмам в дикой природе, по крайней мере, в большинстве районов Чернобыля. За две недели работы в очень загрязненных районах (по несколько часов в день) мы накопили такой же уровень радиации, как человек получает за один визит к стоматологу. Это связано с тем, что самые опасные радиоизотопы, выброшенные в атмосферу в момент аварии на Чернобыльской АЭС, имеют очень короткий период полураспада, поэтому уровень радиации быстро снизился за несколько месяцев или лет, — объясняет один из соавторов исследования, постдокторант в Estación Biologica de Doñana Пабло Буррако.

Пабло Буррако был членом команды ученых под руководством Германа Орисаолы, проводивших полевые работы в Чернобыле в период с 2016 по 2018 год, изучая популяции животных, уделяя особое внимание восточной лягушке.

В рамках исследования ученые отобрали более 200 самцов лягушек, которые демонстрировали все уровни радиации во всех районах вокруг ЧАЭС.

Ученые исследовали изменения окружающей среды спустя почти 40 лет после аварии на ЧАЭС
Восточная древесная лягушка из зоны ЧАЭС

По результатам лабораторных исследований ученые установили возраст лягушек и количество радиации, которое они поглотили, а также уровень гормона стресса кортикостерона.

Они также определили скорость старения этих лягушек.

Полученные результаты не продемонстрировали никакой разницы между продолжительностью жизни, скоростью старения и показателями стресса у чернобыльских древесных лягушек по сравнению с живущими в контрольных районах без радиации.

Ученые пришли к выводу о недостаточных уровнях радиации в зоне ЧАЭС для возникновения хронических повреждений у местных животных.

По их словам, зона ЧАЭС играет роль приюта для диких животных.

Как лягушкам удалось выжить после аварии на ЧАЭС

Наблюдения за лягушками подчеркивают также, что они научились адаптироваться к последствиям аварии.

Низкие уровни радиации сейчас имеют решающее значение, но лягушки также адаптировались, чтобы выживать при ее рекордной концентрации.

Предыдущие исследования, в которых принимал участие Буррако, показали, как лягушки развили меланизм и превратились из зеленых в черных. Это позволило им защититься от радиации, но ученые не знают, связано ли хорошее самочувствие лягушек сегодня с их цветом.

Это может быть связано с пигментацией лягушек, но мы еще не исследовали эту возможность. У меня создалось впечатление, что отличия в пигментации могли быть более значимыми, когда произошла авария, чтобы выжить при очень высоких уровнях радиации в то время, но я согласен, что это все еще может играть роль в наши дни, — предполагает ученый.

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