Спустя почти 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 г, по результатам исследования ученых выяснилось, что окружающая среда адаптировалась к жизни в условиях повышенного уровня радиации.

Как экосистема вокруг ЧАЭС адаптировалась к жизни после крупнейшего выброса радиоактивных веществ в истории человечества

В частности, в новом исследовании ученые из Испании изучали существование восточной древесной лягушки, для которой уровни радиации оказались приемлемыми и адаптировалась к ним.

Так, ученые пришли к выводу, что радиация никак не повлияла на продолжительность жизни этих животных и не привела к высокому уровню стресса и преждевременному старению.

Я действительно думаю, что уровни радиации, которые сейчас присутствуют в Чернобыльской зоне отчуждения, недостаточны для того, чтобы нанести заметный вред организмам в дикой природе, по крайней мере, в большинстве районов Чернобыля. За две недели работы в очень загрязненных районах (по несколько часов в день) мы накопили такой же уровень радиации, как человек получает за один визит к стоматологу. Это связано с тем, что самые опасные радиоизотопы, выброшенные в атмосферу в момент аварии на Чернобыльской АЭС, имеют очень короткий период полураспада, поэтому уровень радиации быстро снизился за несколько месяцев или лет, — объясняет один из соавторов исследования, постдокторант в Estación Biologica de Doñana Пабло Буррако. Поделиться

Пабло Буррако был членом команды ученых под руководством Германа Орисаолы, проводивших полевые работы в Чернобыле в период с 2016 по 2018 год, изучая популяции животных, уделяя особое внимание восточной лягушке.

В рамках исследования ученые отобрали более 200 самцов лягушек, которые демонстрировали все уровни радиации во всех районах вокруг ЧАЭС.

Восточная древесная лягушка из зоны ЧАЭС

По результатам лабораторных исследований ученые установили возраст лягушек и количество радиации, которое они поглотили, а также уровень гормона стресса кортикостерона.

Они также определили скорость старения этих лягушек.

Полученные результаты не продемонстрировали никакой разницы между продолжительностью жизни, скоростью старения и показателями стресса у чернобыльских древесных лягушек по сравнению с живущими в контрольных районах без радиации.

Ученые пришли к выводу о недостаточных уровнях радиации в зоне ЧАЭС для возникновения хронических повреждений у местных животных.

По их словам, зона ЧАЭС играет роль приюта для диких животных.

Как лягушкам удалось выжить после аварии на ЧАЭС

Наблюдения за лягушками подчеркивают также, что они научились адаптироваться к последствиям аварии.

Низкие уровни радиации сейчас имеют решающее значение, но лягушки также адаптировались, чтобы выживать при ее рекордной концентрации.

Предыдущие исследования, в которых принимал участие Буррако, показали, как лягушки развили меланизм и превратились из зеленых в черных. Это позволило им защититься от радиации, но ученые не знают, связано ли хорошее самочувствие лягушек сегодня с их цветом.