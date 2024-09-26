Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине выяснили, что таинственная субстанция, обнаруженная на остатках мумий в возрасте 3,6 тыс. лет, оказалась древнейшим в мире сыром.
Главные тезисы
- Ученые обнаружили древнейший в мире сыр на останках мумий в древнем Китае, содержащий пробиотики и произведенный тысячи лет назад.
- Изучение древнего сыра помогает лучше понять эволюцию бактерий и жизни людей в течение последних тысяч лет.
- Новое открытие ценно для научного сообщества, так как позволяет изучать рацион и культуру древних цивилизаций.
- Ученые не установили причину использования кефирного сыра для бальзамирования мумий, что остается загадкой.
- Открытие самого древнего образца сыра в мире представляет редкую и ценную возможность для исследований.
Что известно об использовании сыра в древнем Китае во время бальзамирования мумий
Отмечается, что китайские исследователи первоначально обнаружили загадочный материал, размазанный по нескольким мумиям, погребенным на кладбище Сяохе в северо-западной части Китая в Таримской котловине.
По результатам ДНК оказалось, что загадочная липкая субстанция была кефирным сыром. который содержал пробиотики и был произведен из коровьего и козьего сыра тысячи лет назад.
В сыре обнаружили несколько видов бактерий и грибков, в частности, Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii, оба из которых встречаются в современных кефирных зернах.
Эти зерна являются симбиотическими культурами, состоящими из смеси бактерий и дрожжей и позволяющими ферментировать молоко в сыр по аналогии закваски.
Что ученые говорят о важности открытия
По словам китайских исследователей, зерна L. kefiranofaciens были тесно связаны с похожими, происходящими из Тибета.
Однако ученые до сих пор не выяснили, зачем в древнем Китае тела умерших бальзамировали с помощью сыра кефира.
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