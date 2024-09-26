Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине выяснили, что таинственная субстанция, обнаруженная на остатках мумий в возрасте 3,6 тыс. лет, оказалась древнейшим в мире сыром.

Что известно об использовании сыра в древнем Китае во время бальзамирования мумий

Отмечается, что китайские исследователи первоначально обнаружили загадочный материал, размазанный по нескольким мумиям, погребенным на кладбище Сяохе в северо-западной части Китая в Таримской котловине.

По результатам ДНК оказалось, что загадочная липкая субстанция была кефирным сыром. который содержал пробиотики и был произведен из коровьего и козьего сыра тысячи лет назад.

В сыре обнаружили несколько видов бактерий и грибков, в частности, Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii, оба из которых встречаются в современных кефирных зернах.

Эти зерна являются симбиотическими культурами, состоящими из смеси бактерий и дрожжей и позволяющими ферментировать молоко в сыр по аналогии закваски.

Древние китайские мумии

Что ученые говорят о важности открытия

Это самый древний известный образец сыра, когда-либо обнаруженный в мире. Такие продукты, как творог, крайне сложно хранить в течение тысяч лет, что делает это редкой и ценной возможностью. Изучение древнего сыра в мельчайших подробностях может помочь нам лучше понять рацион и культуру наших предков, — объясняет важность открытия старшего автора исследования, палеонтолога из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине Цяомэй Фу. Поделиться

По словам китайских исследователей, зерна L. kefiranofaciens были тесно связаны с похожими, происходящими из Тибета.

Наши наблюдения показывают, что кефирную культуру поддерживали в северо-западном китайском регионе Синьцзян со времен бронзового века. Мы можем наблюдать, как развивалась бактерия за последние 3000 лет. Более того, изучая молочные продукты, мы получили более ясную картину древней человеческой жизни и их взаимодействия с миром, — отметил Цяомей Фу. Поделиться

Однако ученые до сих пор не выяснили, зачем в древнем Китае тела умерших бальзамировали с помощью сыра кефира.