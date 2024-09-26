Ученых удивил способ бальзамирования мумий в древнем Китае
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученых удивил способ бальзамирования мумий в древнем Китае

Мумия из Китая
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Источник:  Cell

Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине выяснили, что таинственная субстанция, обнаруженная на остатках мумий в возрасте 3,6 тыс. лет, оказалась древнейшим в мире сыром.

Главные тезисы

  • Ученые обнаружили древнейший в мире сыр на останках мумий в древнем Китае, содержащий пробиотики и произведенный тысячи лет назад.
  • Изучение древнего сыра помогает лучше понять эволюцию бактерий и жизни людей в течение последних тысяч лет.
  • Новое открытие ценно для научного сообщества, так как позволяет изучать рацион и культуру древних цивилизаций.
  • Ученые не установили причину использования кефирного сыра для бальзамирования мумий, что остается загадкой.
  • Открытие самого древнего образца сыра в мире представляет редкую и ценную возможность для исследований.

Что известно об использовании сыра в древнем Китае во время бальзамирования мумий

Отмечается, что китайские исследователи первоначально обнаружили загадочный материал, размазанный по нескольким мумиям, погребенным на кладбище Сяохе в северо-западной части Китая в Таримской котловине.

По результатам ДНК оказалось, что загадочная липкая субстанция была кефирным сыром. который содержал пробиотики и был произведен из коровьего и козьего сыра тысячи лет назад.

В сыре обнаружили несколько видов бактерий и грибков, в частности, Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii, оба из которых встречаются в современных кефирных зернах.

Эти зерна являются симбиотическими культурами, состоящими из смеси бактерий и дрожжей и позволяющими ферментировать молоко в сыр по аналогии закваски.

Мумии в древнем Китае во время бальзамирования покрывали сыром
Древние китайские мумии

Что ученые говорят о важности открытия

Это самый древний известный образец сыра, когда-либо обнаруженный в мире. Такие продукты, как творог, крайне сложно хранить в течение тысяч лет, что делает это редкой и ценной возможностью. Изучение древнего сыра в мельчайших подробностях может помочь нам лучше понять рацион и культуру наших предков, — объясняет важность открытия старшего автора исследования, палеонтолога из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине Цяомэй Фу.

По словам китайских исследователей, зерна L. kefiranofaciens были тесно связаны с похожими, происходящими из Тибета.

Наши наблюдения показывают, что кефирную культуру поддерживали в северо-западном китайском регионе Синьцзян со времен бронзового века. Мы можем наблюдать, как развивалась бактерия за последние 3000 лет. Более того, изучая молочные продукты, мы получили более ясную картину древней человеческой жизни и их взаимодействия с миром, — отметил Цяомей Фу.

Однако ученые до сих пор не выяснили, зачем в древнем Китае тела умерших бальзамировали с помощью сыра кефира.

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