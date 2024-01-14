Ученые смогли установить подлинное происхождение "мумий-инопланетян"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые смогли установить подлинное происхождение "мумий-инопланетян"

мумии-инопланетяне
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Источник:  Reuters

Загадочную тайну "мумий-инопланетян", найденных в 2023 году в аэропорту столицы Перу, наконец удалось раскрыть. Как оказалось, это просто гуманоидные куклы, которые, вероятно, изготовили из костей людей и животных.

Ученые разгадали еще одну загадку, связанную с мумиями

Иностранные исследователи решили провести научный анализ найденных "мумий", чтобы узнать правду.

Кроме того, они решили детально проанализировать руку с тремя пальцами и уже после этого окончательно отбросить любую связь "мумий" с инопланетной жизнью.

Две неизвестные фигурки, похожие на мумифицированные тела с удлиненными головами и руками с тремя пальцами, одетые в традиционную андскую одежду, были обнаружены в картонной коробке офиса курьерской службы в аэропорту Лимы в 2017 году.

Журналисты сразу заговорили об их возможном инопланетном происхождении. Более того, даже звучали предположения о том, что этим телам около 1 тысячи лет.

Несколько месяцев назад эти крохотные мумифицированные тела даже представили на слушаниях в Конгрессе Мексики.

Мумии-инопланетяне
Фото: скриншот

Ученые не подтверждают инопланетное происхождение мумий

По словам авторов исследования, они не могут подтвердить инопланетное происхождение мумифицированных тел.

Кроме того, они даже назвали события вокруг них мошенничеством.

Довольно долго очень популярной была теория о том, что это изуродованные древние человеческие мумии, соединенные с частями животных.

Однако уже 12 января 2024 года на пресс-конференции в Лиме ученые наконец-то объявили окончательный вывод.

По их словам, эти останки не внеземные.

Это не инопланетяне. Это куклы, сделанные из костей животных с нашей планеты, соединенных синтетическим клеем, – заявил Флавио Эстрада, археолог из Института юридической медицины и судебной экспертизы Перу.

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