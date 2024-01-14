Науковці змогли встановити справжнє походження "мумій-інопланетян"

Загадкову таємницю "мумій-інопланетян", яких 2023 року знайшли в аеропорту столиці Перу, нарешті вдалося розкрити. Як виявилося, це просто гуманоїдні ляльки, яких, імовірно, виготовили з кісток людей і тварин.

Вчені розгадали ще одну загадку, пов’язану з муміями

Іноземні дослідники вирішили провести науковий аналіз виявлених "мумій", щоб з’ясувати правду.

Окрім того, вони вирішили детально проаналізувати руку з трьома пальцями і уже після цього остаточно відкинути будь-який зв’язок "мумій" з інопланетним життям.

Дві невідомі фігурки, схожі на муміфіковані тіла з видовженими головами та руками з трьома пальцями, одягнені в традиційний андський одяг, знайшли в картонній коробці офісу кур’єрської служби в аеропорту Ліми у 2017 році. Поширити

Журналісти одразу заговори про їхнє можливе інопланетне походження. Ба більше, навіть лунали припущення про те, що цим тілам близько 1 тисячі років.

Що цікаво, декілька місяців тому ці крихітні муміфіковані тіла навіть представили на слуханнях у Конгресі Мексики.

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Вчені не підтверджують інопланетне походження мумій

За словами авторів дослідження, вони не можуть підтвердити інопланетне походження муміфікованих тіл.

Окрім того, вони навіть назвали події навколо них шахрайством.

Доволі довго вкрай популярною стала теорія про те, що це понівечені стародавні людські мумії, поєднані з частинами тварин.

Однак лише 12 січня 2024 року на прес-конференції в Лімі науковці нарешті оголосили остаточний висновок.

За їхніми словами, ці останки не є позаземними.