Науковців здивував спосіб бальзамування мумій у стародавньому Китаї
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковців здивував спосіб бальзамування мумій у стародавньому Китаї

Мумія з Китаю
Джерело:  Cell

Науковці з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук у Пекіні з'ясували, що таємнича субстанція, яку виявили на рештках мумій віком у 3,6 тис років, виявилась найдавнішим у світі сиром. 

Головні тези:

  • Стародавні китайські мумії бальзамували сиром. Науковці виявили на тілах мумій найдавніший у світі сир, що містив пробіотики та був вироблений тисячі років тому з коров'ячого та козячого молока.
  • Найдавніший зразок сиру виявлений у світі допомагає вивчати раціон та культуру наших предків, що робить це відкриття дуже цінним у наукових кругах.
  • Дослідження зерен Lactobacillus kefiranofaciens показали їх зв'язок з Тибетом і підтримку культури кефіру у північно-західному Китаї з часів бронзового століття.
  • Вивчення стародавнього сиру дозволяє краще розуміти еволюцію бактерій та життя людей протягом останніх тисяч років.
  • Незважаючи на відкриття найдавнішого сиру у світі науковці поки не встановили причину використання кефірного сиру для бальзамування мумій у стародавньому Китаї.

Що відомо про використання сиру у стародавньому Китаї під час бальзамування мумій

Зазначається, що китайські дослідники спочатку виявили загадковий матеріал, який був розмазаний по декількох муміях, похованих на кладовищі Сяохе в північно-західній частині Китаю в Таримській улоговині.

За результатами ДНК виявилось, що загадкова липка субстанція була кефірним сиром. який містив пробіотики і був вироблений з коров'ячого та козячого сиру тисячі років тому.

У сирі виявили кілька видів бактерій і грибків, зокрема Lactobacillus kefiranofaciens і Pichia kudriavzevii, обидва з яких зустрічаються в сучасних кефірних зернах.

Ці зерна є симбіотичними культурами, що складаються з суміші бактерій і дріжджів і дозволяють ферментувати молоко в сир за аналогією закваски.

Мумії у стародовньому Китаї під час бальзамування покривали сиром
Стародавні китайські мумії

Що науковці кажуть про важливість відкриття

Це найдавніший відомий зразок сиру, коли-небудь виявлений у світі. Такі продукти, як сир, вкрай складно зберігати протягом тисяч років, що робить це рідкісною і цінною можливістю. Вивчення стародавнього сиру в найдрібніших подробицях може допомогти нам краще зрозуміти раціон і культуру наших предків, — пояснює важливість відкриття старший автор дослідження, палеонтолог з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук у Пекіні Цяомей Фу.

За словами китайських дослідників, зерна L. kefiranofaciens були тісно пов'язані зі схожими, що походять із Тибету.

Наші спостереження показують, що культуру кефіру підтримували в північно-західному китайському регіоні Сіньцзян із часів бронзового століття. Ми можемо спостерігати, як розвивалася бактерія протягом останніх 3000 років. Ба більше, вивчаючи молочні продукти, ми отримали більш ясну картину стародавнього людського життя та їхньої взаємодії зі світом, — зазначив Цяомей Фу.

Однак науковці досі не з’ясували, навіщо у стародавньому Китаї тіла померлих бальзамували за допомогою кефірного сиру.

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