Науковці з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук у Пекіні з'ясували, що таємнича субстанція, яку виявили на рештках мумій віком у 3,6 тис років, виявилась найдавнішим у світі сиром.
Головні тези:
- Стародавні китайські мумії бальзамували сиром. Науковці виявили на тілах мумій найдавніший у світі сир, що містив пробіотики та був вироблений тисячі років тому з коров'ячого та козячого молока.
- Найдавніший зразок сиру виявлений у світі допомагає вивчати раціон та культуру наших предків, що робить це відкриття дуже цінним у наукових кругах.
- Дослідження зерен Lactobacillus kefiranofaciens показали їх зв'язок з Тибетом і підтримку культури кефіру у північно-західному Китаї з часів бронзового століття.
- Вивчення стародавнього сиру дозволяє краще розуміти еволюцію бактерій та життя людей протягом останніх тисяч років.
- Незважаючи на відкриття найдавнішого сиру у світі науковці поки не встановили причину використання кефірного сиру для бальзамування мумій у стародавньому Китаї.
Що відомо про використання сиру у стародавньому Китаї під час бальзамування мумій
Зазначається, що китайські дослідники спочатку виявили загадковий матеріал, який був розмазаний по декількох муміях, похованих на кладовищі Сяохе в північно-західній частині Китаю в Таримській улоговині.
За результатами ДНК виявилось, що загадкова липка субстанція була кефірним сиром. який містив пробіотики і був вироблений з коров'ячого та козячого сиру тисячі років тому.
У сирі виявили кілька видів бактерій і грибків, зокрема Lactobacillus kefiranofaciens і Pichia kudriavzevii, обидва з яких зустрічаються в сучасних кефірних зернах.
Ці зерна є симбіотичними культурами, що складаються з суміші бактерій і дріжджів і дозволяють ферментувати молоко в сир за аналогією закваски.
Що науковці кажуть про важливість відкриття
За словами китайських дослідників, зерна L. kefiranofaciens були тісно пов'язані зі схожими, що походять із Тибету.
Однак науковці досі не з’ясували, навіщо у стародавньому Китаї тіла померлих бальзамували за допомогою кефірного сиру.
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