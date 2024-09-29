Украина чтит память жертв трагедии Бабьего Яра

29 сентября в Украине чтят память жертв трагедии Бабьего Яра. Это 83 годовщина массового расстрела в урочище, который совершили нацисты 29-30 сентября 1941 года.

Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 29-30 сентября 1941 года, всего за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев.

"Дорогой смерти" они гнали в овраг жителей города целыми семьями — мужчин, детей, женщин, беременных. Масштабы этого зла трудно постичь до сих пор. Всего за время нацистской оккупации около 100 тысяч человек были убиты в Бабьем Яру. Была уничтожена фактически вся еврейское сообщество Киева и даже те, кто пытался их спасти. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины подчеркнул, что Бабий Яр является тем страшным символом, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть равнодушным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злой достойный отпор.

Бабий Яр — наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с вождями, держащимися на запугивании и насилии. В любое время они ничем не отличаются. Но должна отличаться реакция мира. Это то, чему мир должен был научиться. Надо стоять на страже человечности, жизни и справедливости. Надо защищаться от зла. Вечная память всем жертвам нацистов! Вечное осуждение каждому, кто виноват в убийствах в Бабьем Яру! — подытожил Владимир Зеленский. Поделиться

Трагедия Бабьего Яра

29 сентября 1941 г. начались массовые расстрелы еврейского населения Киева немецко-нацистскими оккупантами, происходившими в Бабьем Яру в северо-западной части Киева.

Через два дня — 29 и 30 сентября немцы расстреляли более 30 тысяч евреев.

Эти расстрелы являются одной из самых массовых акций по уничтожению в годы Второй мировой войны. Помимо евреев среди жертв этих расстрелов числятся также синты и ромы, пациенты психиатрических больниц, военнопленные.