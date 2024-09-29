Украина чтит память жертв трагедии Бабьего Яра

29 сентября в Украине чтят память жертв трагедии Бабьего Яра. Это 83 годовщина массового расстрела в урочище, который совершили нацисты 29-30 сентября 1941 года.
Главные тезисы
- Трагедия Бабьего Яра - ужасное напоминание о жестокости нацизма и важности борьбы за справедливость и человечность.
- Массовые расстрелы в Бабьем Яру унесли жизни более 100 тысяч человек.
- Президент Украины отметил важность запоминания прошлых ужасов и осуждения преступлений против человечности во избежание подобных трагедий в будущем.
- Бабий Яр стал символом трагедии, напоминая миру об ужасах прошлого и побуждая к международному сотрудничеству и предотвращению новых злодеяний.
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 29-30 сентября 1941 года, всего за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев.
Президент Украины подчеркнул, что Бабий Яр является тем страшным символом, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть равнодушным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злой достойный отпор.
Трагедия Бабьего Яра
29 сентября 1941 г. начались массовые расстрелы еврейского населения Киева немецко-нацистскими оккупантами, происходившими в Бабьем Яру в северо-западной части Киева.
Через два дня — 29 и 30 сентября немцы расстреляли более 30 тысяч евреев.
Эти расстрелы являются одной из самых массовых акций по уничтожению в годы Второй мировой войны. Помимо евреев среди жертв этих расстрелов числятся также синты и ромы, пациенты психиатрических больниц, военнопленные.
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