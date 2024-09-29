Україна вшановує памʼять жертв трагедії Бабиного Яру

29 вересня в Україні вшановують памʼять жертв трагедії Бабиного Яру. Це 83 річниця наймасовішого розстрілу в урочищі, який вчинили нацисти 29-30 вересня 1941 року.
Головні тези:
- Бабин Яр став символом жахливих подій, коли нацисти розстрілювали тисячі людей у Києві, віддавши перевагу жорстокості та насильству.
- Пам'ять про жертв Бабиного Яру нагадує про необхідність запобігання геноциду та забезпечення захисту від тоталітаризму та насильства.
- 29 вересня щорічно вшановується пам'ять про трагедію Бабиного Яру.
Зеленський вшанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, 29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв.
Президент України наголосив, що Бабин Яр є тим страшним символом, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч.
Трагедія Бабиного Яру
29 вересня 1941 року розпочалися масові розстріли єврейського населення Києва німецько-нацистськими окупантами, що відбувалися в Бабиному Яру в північно-західній частині Києва.
За два дні — 29 і 30 вересня німці розстріляли понад 30 тисяч євреїв.
Ці розстріли є однією з найбільш масових акцій по знищенню під час Другої світової війни. Крім євреїв серед жертв тих розстрілів числяться також сінті та роми, пацієнти психіатричних лікарень, військовополонені.
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