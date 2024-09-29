Україна вшановує памʼять жертв трагедії Бабиного Яру
Категорія
Україна
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Україна вшановує памʼять жертв трагедії Бабиного Яру

Володимир Зеленський
Україна вшановує памʼять жертв трагедії Бабиного Яру
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29 вересня в Україні вшановують памʼять жертв трагедії Бабиного Яру. Це 83 річниця наймасовішого розстрілу в урочищі, який вчинили нацисти 29-30 вересня 1941 року.

Головні тези:

  • Бабин Яр став символом жахливих подій, коли нацисти розстрілювали тисячі людей у Києві, віддавши перевагу жорстокості та насильству.
  • Пам'ять про жертв Бабиного Яру нагадує про необхідність запобігання геноциду та забезпечення захисту від тоталітаризму та насильства.
  • 29 вересня щорічно вшановується пам'ять про трагедію Бабиного Яру.

Зеленський вшанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, 29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв.

“Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями — чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі. Загалом за час нацистської окупації близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру. Була знищена фактично вся єврейська спільнота Києва й навіть ті, хто намагався їх врятувати. Жертвами стали і представники інших національностей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України наголосив, що Бабин Яр є тим страшним символом, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч.

Бабин Яр — наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві. У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру! — підсумував Володимир Зеленський.

Трагедія Бабиного Яру

29 вересня 1941 року розпочалися масові розстріли єврейського населення Києва німецько-нацистськими окупантами, що відбувалися в Бабиному Яру в північно-західній частині Києва.

За два дні — 29 і 30 вересня німці розстріляли понад 30 тисяч євреїв.

Ці розстріли є однією з найбільш масових акцій по знищенню під час Другої світової війни. Крім євреїв серед жертв тих розстрілів числяться також сінті та роми, пацієнти психіатричних лікарень, військовополонені.

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