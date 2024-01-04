Украина организовала забор образцов ДНК за границей. Это необходимо для поиска пропавших без вести.

Украина начинает забор образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести

Стартовал сбор информации по забору образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести на территории Украины. Их могут сдавать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, желающие разыскать близких, – написал Лубинец. Поделиться

По его словам, места, где можно сдавать образцы ДНК, работают на базе ГП "Документ". Образцы ДНК будут отправлять следователям Нацполиции для поиска и идентификации пропавших без вести.

Предварительные заявки будут приниматься до 15 января на почту: [email protected].

В сообщении следует указать:

свои контактные данные (ФИО, номер телефона);

адрес подразделения, к которому планируете обратиться;

ориентировочная дата возможного обращения.

Главная цель такого проекта по забору ДНК – идентификация лиц, пропавших без вести на территории Украины, в том числе при особых обстоятельствах.

Это может ускорить процесс розыска людей, пропавших при особых обстоятельствах.

Пропавшие без вести в Украине

Ранее заместитель главы МВД Леонид Тимченко в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что в настоящее время Министерство внутренних дел располагает данными о 26 тысячах пропавших без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч человек – гражданские, около 15 тысяч – военные. Около 9 тысяч родных уже получили выдержки из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.

5 мая 2023 тогдашний Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявлял, что украинские власти разыскивают более 7 тысяч человек пропавших без вести, из них 15% - гражданские.

По состоянию на конец мая 2023 года Украине было известно о примерно 24 тысячах граждан Украины, пропавших без вести во время вооруженной агрессии России, сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.