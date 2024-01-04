Україна організувала забір зразків ДНК за кордоном. Це необхідно для пошуку зниклих безвісти.

Україна починає забір зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти

Стартував збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України. Їх можуть здавати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які бажають розшукати близьких, - написав Лубінець. Поширити

За його словами, місця, де можна здавати зразки ДНК, працюють на базі ДП "Документ". Зразки ДНК надсилатимуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.

Попередні заявки прийматимуть до 15 січня на пошту: [email protected].

У повідомленні слід зазначити:

свої контактні дані (ПІБ, номер телефону);

адресу підрозділу, до якого плануєте звернутись;

орієнтовна дата можливого звернення.

Головна мета такого проекту із забору ДНК - ідентифікація осіб, які зникли безвісти на території України, у тому числі за особливих обставин.

Це може прискорити процес розшуку людей, які зникли за особливих обставин.

Зниклі безвісти в Україні

Раніше заступник голови МВС Леонід Тимченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що наразі Міністерство внутрішніх справ має дані про 26 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин. З них 11 тисяч людей – цивільні, близько 15 тисяч – військові. Близько 9 тисяч рідних вже отримали витяги з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

5 травня 2023 року тодішній Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявляв, що українська влада розшукує понад 7 тисяч людей зниклих безвісти, з них 15% – цивільні.

Станом на кінець травня 2023 року Україні було відомо про приблизно 24 тисячі громадян України, зниклих безвісти під час збройної агресії Росії, повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.