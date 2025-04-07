Украина национализировала активы российского олигарха Дерипаски на сумму более 2 млрд грн

По материалам Службы безопасности, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.

Путинский приспешник Дерипаска потерял 2 млрд грн в Украине

Речь идет о более чем 550 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до начала полномасштабной войны. С тех пор они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.

Общая стоимость национализированных активов составляет более 2 млрд. грн.

Эту продукцию использовали на российских заводах олигарха для выплавки алюминия, из которого производят составляющие баллистических ракет, боевых дронов и радиолокационных систем.

Дерипаска входит в ближайшее окружение Путина и является одним из главных спонсоров войны РФ против Украины.

По материалам дела, национализированные бокситы и глинозем принадлежали ему через подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза. Эта коммерческая структура выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для последующего реэкспорта на российские предприятия.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья. Поделиться

Впоследствии следователи Службы безопасности заочно сообщили олигарху о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за финансирование вооруженной агрессии РФ. Досудебное расследование СБУ по Дерипаске завершено, обвинительный акт в январе 2025 года направлен в суд.