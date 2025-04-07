Украина национализировала активы российского олигарха Дерипаски на сумму более 2 млрд грн

По материалам Службы безопасности, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.
Главные тезисы
- Украина национализировала активы российского олигарха Олега Дерипаски на сумму более 2 млрд грн из-за подозрения в финансировании вооруженной агрессии РФ.
- Сырье, которым владел Дерипаска, использовали для производства составляющих боевой техники, включая баллистические ракеты и боевые дроны.
- Дерипаска является одним из главных «спонсоров» войны РФ против Украины и входит в ближайшее окружение Владимира Путина.
Путинский приспешник Дерипаска потерял 2 млрд грн в Украине
Речь идет о более чем 550 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до начала полномасштабной войны. С тех пор они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.
Общая стоимость национализированных активов составляет более 2 млрд. грн.
Эту продукцию использовали на российских заводах олигарха для выплавки алюминия, из которого производят составляющие баллистических ракет, боевых дронов и радиолокационных систем.
Дерипаска входит в ближайшее окружение Путина и является одним из главных спонсоров войны РФ против Украины.
По материалам дела, национализированные бокситы и глинозем принадлежали ему через подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза. Эта коммерческая структура выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для последующего реэкспорта на российские предприятия.
Впоследствии следователи Службы безопасности заочно сообщили олигарху о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за финансирование вооруженной агрессии РФ. Досудебное расследование СБУ по Дерипаске завершено, обвинительный акт в январе 2025 года направлен в суд.
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