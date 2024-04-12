Украина нуждается в 14 млрд долл для восстановления разрушенной РФ медицинской инфраструктуры
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина нуждается в 14 млрд долл для восстановления разрушенной РФ медицинской инфраструктуры

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Источник:  Интерфакс-Украина

На восстановление разрушенной в результате вооруженной агрессии РФ украинской медицинской инфраструктуры требуется не менее 14,2 млрд дол. На текущий год существует потребность в 0,9 млрд. грн.

РФ разрушает украинские больницы

В Минздраве отметили, что в 2024 году на восстановление медицинской инфраструктуры необходимо 0,9 млрд. грн. Они должны быть направлены на нужды первичной медицинской помощи и небольшие ремонты, чтобы возобновить работу учреждений здравоохранения, прежде всего, на деоккупированных территориях.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило Интерфакс-Украина.

Оценка ущерба медицинской инфраструктуре из-за войны РФ против Украины содержит расходы по ее восстановлению, дополнительное финансирование по программе медгарантий, которые обеспечат деятельность медицинских учреждений и заработную плату медикам. Она также охватывает ущерб сфере общественного здоровья, средства на нужды эпиднадзора, обеспечение готовности реагировать на чрезвычайные ситуации, среди которых увеличение расходов на мониторинг качества питьевой воды, иммунизацию, а также контроль отдельных инфекционных заболеваний.

В ведомстве отметили, что финансирование будет способствовать ускорению восстановления поврежденных учреждений, а также развитию и обновлению устаревших реабилитационных и психиатрических медучреждений.

По состоянию на 4 апреля 2024 года в Украине зафиксировали 1574 поврежденных объекта в 668 медучреждениях, когда 209 объектов в 97 медучреждениях были разрушены. Среди последних 43 являются объектами вторичной медицинской помощи, а 134 — первички. Об этом свидетельствует информация, предоставленная подразделениями здравоохранения ОГА и КГГА.

Информацию о повреждениях медучреждений на временно оккупированных территориях и территориях активных боевых действий в полном объеме получить невозможно.

В 2024 году усилились атаки РФ на медицинскую инфраструктуру Украины

С начала полномасштабной войны РФ совершила 1682 атаки на медицинские учреждения в Украине, которые подтвердила Всемирная организация здравоохранения. Они привели к 128 смертям и 288 ранениям медперсонала и пациентов

ВОЗ с начала 2024 года подтвердила 68 атак, 12 из которых Россия направляла на службы экстренной медицинской помощи. В результате 7 атак были повреждены автомобили скорой помощи. Из 12 атак 3 привели к ранениям и гибели двух медработников. По словам ВОЗ, это свидетельствует "о количестве жертв почти в 3 раза больше, чем в других службах здравоохранения за тот же период".

Отмечено, что в январе и марте этого года российские атаки были зафиксированы почти каждый день преимущественно с использованием тяжелого вооружения.

Эти ужасающие данные подчеркивают давление на украинскую систему здравоохранения. ВОЗ повторяет призыв к защите медицинских работников и пациентов, а также бесперебойному предоставлению основных медицинских услуг, — сказал представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

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