Україна потребує понад 14 млрд дол для відновлення зруйнованої РФ медичної інфраструктури

На відновлення зруйнованої внаслідок збройної агресії РФ української медичної інфраструктури потрібно щонайменше 14,2 млрд дол. На поточний рік існує потреба в 0,9 млрд грн.

РФ руйнує українські лікарні

У МОЗ зауважили, що у 2024 році на відновлення медичної інфраструктури необхідно 0,9 млрд грн. Вони мають бути спрямовані на потреби первинної медичної допомоги та невеликі ремонти, аби відновити роботу закладів охорони здоров'я, передусім — на деокупованих територіях.

Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило Інтерфакс-Україна.

Оцінка збитків медичній інфраструктурі через війну РФ проти України містить витрати на її відновлення, додаткове фінансування за програмою медгарантій, які забезпечать діяльність медичних закладів та заробітну плату медикам. Вона також охоплює збитки сфери громадського здоров’я, кошти на потреби епіднагляду, забезпечення готовності реагувати на надзвичайні ситуації, серед яких збільшення видатків на моніторинг якості питної води, імунізацію, а також контроль окремих інфекційних захворювань.

У відомстві зауважили, що фінансування сприятиме прискоренню відновлення пошкоджених закладів, а також розбудові й оновленню застарілих реабілітаційних і психіатричних медзакладів.

Станом на 4 квітня 2024 року в Україні зафіксували 1574 пошкоджених об'єктів у 668 медзакладах, коли 209 об'єктів у 97 медзакладах були зруйновані. Зазначається, що серед останніх 43 є об’єктами вторинної медичної допомоги, а 134 — первинки. Про це свідчить інформація, надана підрозділами охорони здоров'я ОДА та КМДА.

Інформацію щодо пошкоджень медзакладів на тимчасово окупованих територіях та на територіях активних бойових дій у повному обсязі отримати неможливо. Поширити

У 2024 році посилилися атаки РФ на медичну інфраструктуру України

З початку повномасштабної війни РФ здійснила 1682 атаки на медичні заклади в Україні, які підтвердила Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони призвели до 128 смертей та 288 поранень медперсоналу й пацієнтів

ВООЗ з початку 2024 року підтвердила 68 атак, 12 з яких Росія спрямовувала на служби екстреної медичної допомоги. Унаслідок 7 атак були пошкоджені автівки швидкої допомоги. З 12 атак 3 призвели до поранень та загибелі двох медпрацівників. За словами ВООЗ, це свідчить "про кількість жертв майже в 3 рази більшу, ніж в інших службах охорони здоров’я за той самий період".

Зазначено, що в січні та березні цього року російські атаки були зафіксовані майже щодня переважно з використанням важкого озброєння.