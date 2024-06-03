Командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин выразил убеждение в том, что Украина победит в войне против РФ.

Я абсолютно уверен в победе Украины — Радакин

Радакин провел параллели между действиями союзников против нацистов во Второй мировой войне и тем, как западные страны объединяются, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению.

Об этом он сказал в интервью Sky News по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Можем извлечь из этого, что когда страны объединяются, можно делать удивительные вещи. Это война экономик. Это война логистики. Это война промышленного производства. Это война политической воли. Это все ради того, чтобы просто вернуть мир народу Украины. Тони Радакин Командующий Вооруженными силами Великобритании

Адмирал заявил, что РФ терпит поражение в Украине, несмотря на то, что российские войска начали новые атаки на севере Харьковской области.

Россия добивается тактических успехов на суше. Но если вернуться к марту 2022 года, РФ тогда захватила около 17% территории Украины. Сегодня она удерживает 11%".

На вопрос, считает ли он, что Украина победит, глава ВС Великобритании ответил: "Я в этом абсолютно уверен".

К концу июня РФ потеряет 500 тыс человек — убитыми и ранеными. У нас уже 800 дней войны, которая, по прогнозам Путина, должна была длиться три дня. Это тяжело для Украины, но мы должны продолжать нашу поддержку. Поделиться

Он также выразил уверенность, что Кремль не стремится к прямой конфронтации с НАТО.

Украина может выиграть войну против РФ

Радакин обращает внимание на то, что Запад хочет помочь Киеву формировать войну "гораздо более сильными способами".

Несмотря на то, что на сегодняшний день оборона Украины находится под влиянием пессимистических настроений, ведь ВСУ трудно сдержать наступление армии РФ, однако вскоре все может измениться.

Мрачная картина войны не учитывает долгосрочные тенденции, которые больше в пользу Киева.

По его словам, на этом фоне нельзя забывать о более эффективных ударах Украины на большое расстояние, а также о полной несостоятельности России перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море.