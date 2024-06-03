Командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин выразил убеждение в том, что Украина победит в войне против РФ.
Главные тезисы
- Адмирал Радакин выразил уверенность в победе Украины над Россией, утверждая, что стратегии Запада поддержат Киев в этой войне.
- Прогнозы показывают, что Россия может потерять значительное количество людей к концу июня, поддержка Украины считается важным фактором успеха.
- Неоспоримыми ключевыми факторами в войне являются эффективные удары Украины и слабость России в перекрытии экспорта через Черное море.
- Радакин подчеркивает важность объединения западных стран для помощи Украине, сравнивая ситуацию с действиями против нацистов во Второй мировой войне.
- Несмотря на пессимистические настроения сейчас, долгосрочные тенденции и эффективные стратегии могут способствовать победе Украины в войне с Россией.
Я абсолютно уверен в победе Украины — Радакин
Радакин провел параллели между действиями союзников против нацистов во Второй мировой войне и тем, как западные страны объединяются, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению.
Об этом он сказал в интервью Sky News по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.
Адмирал заявил, что РФ терпит поражение в Украине, несмотря на то, что российские войска начали новые атаки на севере Харьковской области.
Россия добивается тактических успехов на суше. Но если вернуться к марту 2022 года, РФ тогда захватила около 17% территории Украины. Сегодня она удерживает 11%".
На вопрос, считает ли он, что Украина победит, глава ВС Великобритании ответил: "Я в этом абсолютно уверен".
Он также выразил уверенность, что Кремль не стремится к прямой конфронтации с НАТО.
Украина может выиграть войну против РФ
Радакин обращает внимание на то, что Запад хочет помочь Киеву формировать войну "гораздо более сильными способами".
Несмотря на то, что на сегодняшний день оборона Украины находится под влиянием пессимистических настроений, ведь ВСУ трудно сдержать наступление армии РФ, однако вскоре все может измениться.
Мрачная картина войны не учитывает долгосрочные тенденции, которые больше в пользу Киева.
По его словам, на этом фоне нельзя забывать о более эффективных ударах Украины на большое расстояние, а также о полной несостоятельности России перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море.
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