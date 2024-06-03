Україна обов'язково переможе Росію — британський адмірал Радакін
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Україна обов'язково переможе Росію — британський адмірал Радакін

Радакін
Джерело:  Sky News

Командувач Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін висловив переконання у тому, що Україна переможе у війні проти РФ.

Головні тези:

  • Адмірал Радакін вірить у перемогу України в війні з Росією та зазначає підтримку Заходу у формуванні більш ефективних стратегій для Києва.
  • Війна в Україні відображається на економіці, логістиці, промисловості та політичній волі, але мета є повернути мир народу.
  • За прогнозами адмірала, до кінця червня РФ втратить 500 тис осіб, а підтримка України є важливою унікальністю.
  • Хоча зараз оборона України під впливом песимістичних настроїв, проте довгострокові тенденції сприятимуть перемозі.
  • Ефективні удари та неспроможність Росії перекрити експорт зерна через Чорне море є ключовими факторами у війні між Україною та РФ.

Я абсолютно впевнений у перемозі України — Радакін

Радакін провів паралелі між діями союзників проти нацистів у Другій світовій війні та тим, як західні країни об’єднуються, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Можемо винести з цього, що коли країни об'єднуються, можна робити дивовижні речі. Це війна економік. Це війна логістики. Це війна промислового виробництва. Це війна політичної волі. Це все заради того, щоб просто повернути мир народу України.

Тоні Радакін

Тоні Радакін

Командувач Збройних сил Великої Британії

Адмірал заявив, що РФ зазнає поразки в Україні попри те, що російські війська розпочали нові атаки на півночі Харківської області.

Росія досягає тактичних успіхів на суходолі. Але... якщо повернутися до березня 2022 року, РФ тоді захопила близько 17% території України. Сьогодні вона утримує 11%".

На запитання, чи вважає він, що Україна переможе, очільник ЗС Великої Британії відповів: "Я в цьому абсолютно впевнений".

До кінця червня РФ втратить 500 тис осіб — убитими та пораненими. Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами Путіна, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку.

Він також висловив упевненість, що Кремль не прагне прямої конфронтації з НАТО.

Україна може виграти війну проти РФ

Радакін звертає увагу на те, що Захід хоче допомогти Києву формувати війну "набагато сильнішими способами".

Попри те, що станом на сьогодні оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв, адже ЗСУ важко стримати наступ армії РФ, однак незабаром все може змінитися.

Похмура картина війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва.

За його словами, на цьому тлі не можна забувати про дедалі ефективніші удари України на велику відстань, а також повну неспроможність Росії перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море.

Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона (ігнорує) те, де ми перебуваємо зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років.

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