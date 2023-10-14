Украина победила Северную Македонию в отборочном матче на Евро-2024

Сборная Украины одержала третью победу в квалификации к Евро-2024. Теперь в активе команды Сергея Реброва 10 очков и, по крайней мере, временно второе место в группе C.

Украинцы победили македонцев в отборочном матче на Евро-2024

Национальная команда Украины одержала важную победу над сборной Северной Македонии и сохранила шансы выхода в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

Евро-2024, квалификация, группа C, 7-й тур

Украина – Северная Македония – 2:0

Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5

С первых минут обе команды принялись прессинговать соперника чуть ли не на каждом клочке поля.

Судаков от боковой линии сместился ближе к центру, получил прикосновение "благословения" от Зинченко и пробил метров с 25 - мяч попал в Серафимова, дезориентировал Димитриевски и влетел точно в угол.

На старте второй половины команды обменялись случаями. Довбик из пределов штрафной после передачи Судакова не попал в рамку ворот. В ответ Чурлинов в слаломном стиле прошел трех оппонентов и отправил мяч у Трубина. Подобной взаимностью впоследствии ответил и Мудрик после забрасывания Довбика.

Удвоить преимущество сборная Украины могла на 60-й минуте. После углового "сине-желтых" с правого фланга Матвиенко головой отправил мяч в перекладину. После небольшой паузы снова напомнил о себе Мудрик. Но новый выстрел вингера "Челси" с дистанции обошел ворота.

Супершанс на 81-й минуте создал Судаков. Хавбек "Шахтера" снова решился пробить издалека и направил мокрый от дождя мяч под перекладину. Однако, Димитриевский в эффектном прыжке одной рукой перевел сферу на угловой. А еще через несколько минут ногой отразил удар Яремчука в дальний угол.

Впоследствии на поле выбежал болельщик с флагом Украины, но долгой пауза не была. Зато вдохновила Караваева на шедевр. Универсал "сине-желтых" заметил, что Димитриевский опрометчиво покинул ворота и роскошно положил из центра поля в дальний угол - 2:0 в итоге.

Сборная Украины одержала третью победу в квалификации к Евро-2024. Теперь в активе команды Сергея Реброва 10 очков и, по крайней мере, временно второе место в группе C. Итальянцы смогут восстановить статус-кво, одолев сборную Мальты.

Что известно об отборе на Евро-2024

Украина снова сыграет против Северной Македонии в отборе на Евро-2024. Первая гостевая игра закончилась для украинцев волевой победой со счетом 3:2.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две сильнейшие команды из каждой отборочной группы.

На Евро-2024 уже отобрались три команды из-за отборочного турнира: Франция (группа В), Бельгия (группа F), Португалия (группа J).

Украина сохраняет шансы квалифицироваться на Евро из-за Лиги наций. Для этого две сборные Лиги В (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия и Финляндия) должны получить прямые путевки на чемпионат в Германии.