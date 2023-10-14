Україна перемогла Північну Македонію у відбірковому матчі на Євро-2024

Збірна України здобула третю перемогу в кваліфікації до Євро-2024. Тепер в активі команди Сергія Реброва 10 очок і принаймні тимчасово друге місце в групі C.

Українці перемогли македонців у відбірковому матчі на Євро-2024

Національна команда України здобула важливу перемогу над збірною Північної Македонії та зберегла шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату Європи 2024 року.

Євро-2024, кваліфікація, група C, 7-й тур

Україна – Північна Македонія – 2:0

Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5

Із перших хвилин обидві команди взялися пресингувати суперника ледь не на кожному клаптику поля.

Судаков від бокової лінії змістився ближче до центру, отримав дотик "благословення" від Зінченка та пробив метрів із 25-ти – м'яч влучив у Серафімова, дезорієнтував Дімітрієвскі та влетів точно в кут.

На старті другої половини команди обмінялися нагодами. Довбик із меж штрафного після передачі Судакова не влучив у рамку воріт. У відповідь Чурлінов у слаломному стилі пройшов трьох опонентів і відправив м'яч у Трубіна. Подібною взаємністю згодом відповів і Мудрик після закидання Довбика.

Подвоїти перевагу збірна України могла на 60-й хвилині. Після кутового "синьо-жовтих" із правого флангу Матвієнко головою відправив м'яч у поперечину. Після невеликої паузи знову нагадав про себе Мудрик. Та новий постріл вінгера "Челсі" з дистанції оминув ворота.

Супершанс на 81-й хвилині створив Судаков. Хавбек "Шахтаря" знову наважився пробити здалеку та спрямував мокрий від дощу м'яч під поперечину. Однак, Дімітрієвскі в ефектному стрибку однією рукою перевів сферу на кутовий. А ще за кілька хвилин ногою відбив удар Яремчука в дальній кут.

Згодом на поле вибіг уболівальник із прапором України, але довгою пауза не була. Зате надихнула Караваєва на шедевр. Універсал "синьо-жовтих" помітив, що Дімітрієвскі необачно покинув ворота, та розкішно поклав із центра поля в дальній кут – 2:0 у підсумку.

Збірна України здобула третю перемогу в кваліфікації до Євро-2024. Тепер в активі команди Сергія Реброва 10 очок і принаймні тимчасово друге місце в групі C. Італійці зможуть відновити статус-кво, коли здолають збірну Мальти.

Що відомо про відбір на Євро-2024

Україна вдруге зіграє проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024. Перша, гостьова гра, закінчилася для українців вольовою перемогою з рахунком 3:2.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найсильніші команди з кожної відбіркової групи.

На Євро-2024 вже відібралися три команди через відбірковий турнір: Франція (група В), Бельгія (група F), Португалія (група J).

Україна зберігає шанси кваліфікуватися на Євро через Лігу націй. Для цього дві збірні з Ліги В (Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія) мають здобути прямі путівки на чемпіонат у Німеччині.