Украина подписала меморандум с американской биржей Nasdaq — что это значит
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина подписала меморандум с американской биржей Nasdaq — что это значит

Министерство экономики Украины
меморандум
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Министерство экономики Украины и ведущая глобальная технологическая компания NASDAQ подписали меморандум о взаимопонимании для усиления украинской экономики и рынка капитала.

Украина подписала меморандум с NASDAQ для усиления экономики и рынка капитала

В рамках соглашения NASDAQ и Министерство экономики Украины определят сферы сотрудничества, которые могут способствовать восстановлению украинской экономики.

Меморандум, в частности, предусматривает, что NASDAQ будет оказывать техническую помощь правительству Украины для будущего международного финансового центра в Украине, развития рынков капитала, доступа украинских компаний к долгосрочному финансированию на международных рынках.

Экспертиза и технологии NASDAQ крайне необходимы Украине для развития рынков привлечения долгосрочного финансирования украинскими компаниями и организованных рынков капиталов. Мы искренне благодарны американским партнерам и правительству США за системную работу по усилению экономической состоятельности Украины, — отметила первый вице-премьер — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Какие возможности это дает

В NASDAQ также рассматривают потенциальные возможности отказаться от комиссий за листинг для украинских компаний на рынках NASDAQ как в США, так и в ЕС. Освобождение от платы требует разрешения регуляторных органов.

Восстановление экономики Украины потребует глобальных усилий как со стороны государственного, так и частного секторов, и эта договоренность является первым шагом навстречу более глубокому партнерству между НАСDAQ и Украиной, — сказал исполнительный вице-президент НААСDAQ Эдвард Найт.

Партнерству между NАSDAQ и правительством Украины способствовало Агентство США по международному развитию (USAID).

Инвесторы уже проявляют свою уверенность в будущем Украины, привлекшей более 4 млрд дол. прямых иностранных инвестиций в первые три квартала прошлого года. Это партнерство дополнительно подчеркивает привлекательные инвестиционные возможности, предлагаемые Украиной, — отметили в этой связи в USAID.

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