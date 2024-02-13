Украина подписала меморандум с американской биржей Nasdaq — что это значит

Министерство экономики Украины и ведущая глобальная технологическая компания NASDAQ подписали меморандум о взаимопонимании для усиления украинской экономики и рынка капитала.
Украина подписала меморандум с NASDAQ для усиления экономики и рынка капитала
В рамках соглашения NASDAQ и Министерство экономики Украины определят сферы сотрудничества, которые могут способствовать восстановлению украинской экономики.
Меморандум, в частности, предусматривает, что NASDAQ будет оказывать техническую помощь правительству Украины для будущего международного финансового центра в Украине, развития рынков капитала, доступа украинских компаний к долгосрочному финансированию на международных рынках.
Какие возможности это дает
В NASDAQ также рассматривают потенциальные возможности отказаться от комиссий за листинг для украинских компаний на рынках NASDAQ как в США, так и в ЕС. Освобождение от платы требует разрешения регуляторных органов.
Партнерству между NАSDAQ и правительством Украины способствовало Агентство США по международному развитию (USAID).
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