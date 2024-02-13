Україна підписала меморандум з американською біржею Nasdaq — що це означає
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна підписала меморандум з американською біржею Nasdaq — що це означає

Міністерство економіки України
меморандум

Міністерство економіки України та провідна глобальна технологічна компанія NАSDAQ підписали меморандум про взаєморозуміння для посилення української економіки та ринку капіталу.

Україна підписала меморандум із NASDAQ для посилення економіки та ринку капіталу

У межах угоди NАSDAQ і Міністерство економіки України визначать сфери співпраці, які можуть сприяти відновленню української економіки.

Меморандум, зокрема, передбачає, що NАSDAQ надаватиме технічну допомогу уряду України для майбутнього міжнародного фінансового центру в Україні, розвитку ринків капіталу, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках.

Експертиза і технології NАSDAQ вкрай необхідні Україні для розвитку ринків залучення довгострокового фінансування українськими компаніями та організованих ринків капіталів. Ми щиро вдячні американським партнерам та уряду США за системну роботу над посиленням економічної спроможності України, — зазначила перший віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Які можливості це дає

У NАSDAQ також розглядають потенційні можливості відмовитися від комісій за лістинг для українських компаній на ринках NАSDAQ як у США, так і в ЄС. Звільнення від плати потребує дозволу регуляторних органів.

Відновлення економіки України вимагатиме глобальних зусиль з боку як державного, так і приватного секторів, і ця домовленість є першим кроком назустріч глибшому партнерству між NАSDAQ та Україною, — сказав виконавчий віцепрезидент NАSDAQ Едвард Найт.

Партнерству між NАSDAQ та урядом України сприяло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Інвестори вже проявляють свою впевненість у майбутньому України, яка залучила понад 4 млрд дол. прямих іноземних інвестицій впродовж перших трьох кварталів минулого року. Це партнерство додатково підкреслює привабливі інвестиційні можливості, які пропонує Україна, — зауважили в цьому зв'язку в USAID.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща і Південна Корея підписали меморандум щодо відновлення України
Польща і Південна Корея підписали меморандум щодо відновлення України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Для зміцнення енергосистеми. Україна та США підписали меморандум на 522 млн дол
Для зміцнення енергосистеми. Україна та США підписали меморандум на 522 млн дол
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Естонія підписали меморандум про співробітництво в оборонній галузі
Офіс Президента України
Зеленський і Каллас

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?