Україна підписала меморандум з американською біржею Nasdaq — що це означає

Міністерство економіки України та провідна глобальна технологічна компанія NАSDAQ підписали меморандум про взаєморозуміння для посилення української економіки та ринку капіталу.
Україна підписала меморандум із NASDAQ для посилення економіки та ринку капіталу
У межах угоди NАSDAQ і Міністерство економіки України визначать сфери співпраці, які можуть сприяти відновленню української економіки.
Меморандум, зокрема, передбачає, що NАSDAQ надаватиме технічну допомогу уряду України для майбутнього міжнародного фінансового центру в Україні, розвитку ринків капіталу, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках.
Які можливості це дає
У NАSDAQ також розглядають потенційні можливості відмовитися від комісій за лістинг для українських компаній на ринках NАSDAQ як у США, так і в ЄС. Звільнення від плати потребує дозволу регуляторних органів.
Партнерству між NАSDAQ та урядом України сприяло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
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