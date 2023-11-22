Украина предоставит военным возможность бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках

Родительство после ранения

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий, что государство будет обеспечивать украинским военнослужащим безвозмездный забор и сохранение репродуктивных клеток.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, парламент поддержал в целом законопроект № 8011 "Об обеспечении прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство".

Свои голоса за эту законодательную инициативу отдал 271 народный депутат.

Документ предусматривает, что военные ВСУ получат возможность бесплатно изымать и сохранять свои репродуктивные клетки, чтобы в случае ранения на фронте, влияющего на половые функции, мужчины и женщины позже смогли иметь детей.

Сохранять репродуктивные клетки будут методом криоконсервации – замораживая их путем погружения биоматериала в жидкий азот с очень низкой температурой. Яйцеклетки, сперматозоиды и эмбрионы, законсервированные таким способом, могут сохраняться многие годы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что согласно расчетам медучреждений себестоимость забора половых клеток составляет около 450 грн для мужчин и около 1425 грн для женщин. Необходимые медицинские обследования перед забором клеток у здоровых граждан могут быть проведены во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Как заморозить биоматериал

Заморозку биоматериала производят в клинике репродуктивной медицины, лечат бесплодие и имеют лаборатории.

Для мужчин процедура занимает один день. Необходимо прийти в клинику, сдать биоматериал и подписать документы. Накануне следует сдать анализы на ВИЧ-СПИД, сифилис и гепатиты, а также воздерживаться от секса в течение 2-3 дней.

У женщин процедура более сложная. Забору яйцеклетки предшествует гормональная стимуляция, которая обычно длится 1,5 месяца. В течение этого срока женщина должна каждые 5-6 дней посещать врача, который исследует, как растут фолликулы и созревают яйцеклетки.

Забор яйцеклетки производится путем оперативного вмешательства и производится под наркозом.

Если пара давно вместе и мечтает об общем ребенке, можно заморозить уже оплодотворенную яйцеклетку.

Биологический материал мужчин и женщин не имеет срока годности. По словам эмбриолога Ольги Малюты, однажды ребенок, зачатый с помощью замороженного биоматериала, родился через 30 лет.

Дети ничем не отличаются от зачатых естественным путем, – говорит врач. Поделиться

При сдаче спермы мужчина подписывает договор с клиникой, в котором нужно указать имя жены, партнерши или даже подруги, которая может воспользоваться его материалом в случае его гибели. В официальном браке состоит необязательно.

Если у военного нет партнерши, использовать его биоматериал можно будет только при травмировании, с его согласия.

Женщина передать права на яйцеклетку не может даже официальному мужчине. Если в результате травмирования она потеряет возможность выносить ребенка, то может воспользоваться услугами суррогатной матери. Однако для этого она должна быть в браке.