Україна надасть військовим можливість безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках

Батьківство після поранення

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає, що держава забезпечуватиме українським військовослужбовцям безоплатний забір та збереження репродуктивних клітин.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, парламент підтримав у цілому законопроєкт № 8011 "Про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство".

Свої голоси за цю законодавчу ініціативу віддав 271 народний депутат.

Документ передбачає, що військові ЗСУ отримають можливість безкоштовно вилучати та зберігати свої репродуктивні клітини, щоб у разі поранення на фронті, яке впливає на статеві функції, чоловіки та жінки пізніше змогли мати дітей.

Зберігати репродуктивні клітини будуть методом кріоконсервації – заморожуючи їх шляхом занурення біоматеріалу у рідкий азот з дуже низькою температурою. Яйцеклітини, сперматозоїди та ембріони, законсервовані таким способом, можуть зберігатися багато років.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що, згідно з розрахунками медзакладів, собівартість забору статевих клітин становить близько 450 гривень для чоловіків і близько 1425 гривень для жінок. Необхідні медичні обстеження перед забором клітин у здорових громадян можуть бути проведені під час проходження військово-лікарської комісії.

Як заморозити біоматеріал

Замороження біоматеріалу роблять у клініці репродуктивної медицини, які лікують безпліддя і мають лабораторії.

Для чоловіків процедура займає один день. Необхідно прийти у клініку, здати біоматеріал і підписати документи. Напередодні треба здати аналізи на ВІЛ-СНІД, сифіліс та гепатити, а також утримуватися від сексу протягом 2-3 днів.

У жінок процедура складніша. Забору яйцеклітини передує гормональна стимуляція, яка зазвичай триває 1,5 місяця. Протягом цього терміну жінка мусить кожні 5-6 днів відвідувати лікаря, який досліджує, як ростуть фолікули і дозрівають яйцеклітини.

Забір яйцеклітини відбувається шляхом оперативного втручання та робиться під наркозом.

Якщо пара давно разом і мріє про спільну дитину, можна заморозити вже запліднену яйцеклітину.

Біологічний матеріал чоловіків і жінок немає терміну придатності. За словами ембріологині Ольги Малюти, одного разу дитина, зачата за допомогою замороженого біоматеріалу, народилася через 30 років.

Діти нічим не відрізняються від зачатих природним шляхом, – каже лікарка. Поширити

Під час здачі сперми чоловік підписує договір з клінікою, в якому треба вказати ім’я дружини, партнерки або навіть подруги, яка може скористатися його матеріалом у разі його загибелі. У офіційному шлюбі перебувати необов’язково.

Якщо у військового немає партнерки, використати його біоматеріал можна буде лише у разі травмування, за його згодою.

Жінка передати права на яйцеклітину не може навіть офіційному чоловікові. Якщо унаслідок травмування, вона втратить можливість виносити дитину, то може скористатися послугами сурогатної матері. Однак для цього вона мусить бути у шлюбі.