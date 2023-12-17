Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус международного спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank International (в Украине это учреждение работает под названием Райффайзен Банк Аваль).

Украина приостановила статус Raiffeisen Bank как международного спонсора войны

НАПК приостановило статус международного спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии, говорится на сайте агентства.

Ранее Австрия угрожала блокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, пока их финансовая структура не будет исключена из списка международных спонсоров войны.

Этот список, составленный НАПК, показывает, какие международные компании продолжают вести бизнес в России и поддерживают войну, например, посредством уплаты налогов в российский бюджет.

Список не имеет юридической силы, но компании, включенные в него, могут оказаться под давлением общественности. Raiffeisen Bank уже сообщал о том, что намерен покинуть Россию, но пока этого не произошло. Австрийский банк был внесен в список НАПК еще в марте этого года.

Как пишет Reuters, еще в октябре министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг критиковал этот список. Австрия добивалась исключения своего банка из списка НАПК в обмен на принятие очередного пакета санкций против России. Исходя из сообщения НАПК, Украина пошла на уступки Австрии в этом вопросе. Raiffeisen Bank является единственной компанией из Австрии, которая занесена в "черный список" НАПК.

Что известно о связях Австрии с РФ

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько чиновников, говоривших с Reuters, заявили, что они не хотят полностью разрывать продолжавшиеся десятилетиями связи с Россией, считая, что отношения еще можно возобновить.

Присутствие Raiffeisen подчеркивает глубину отношений между Австрией и Россией, которые поддерживают тесные связи через российские газопроводы и финансы, а Вена является центром денежных средств из России и ее бывших советских соседей.

Хотя у черного списка нет юридической силы, он усиливает общественное давление на Raiffeisen с целью заставить его уйти из России, что, по словам представителей банка, он готов сделать, но этого пока не произошло.