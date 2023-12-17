Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank International (в Україні ця установа працює під назвою Райффайзен Банк Аваль).

Україна призупинила статус Raiffeisen Bank як міжнародного спонсора війни

НАЗК призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії, ідеться на сайті агентства.

Раніше Австрія погрожувала блокувати ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії, доки їхню фінансову структуру не буде виключено зі списку міжнародних спонсорів війни.

Цей список, складений НАЗК, показує, які міжнародні компанії продовжують вести бізнес у Росії і підтримують війну, наприклад, за допомогою сплати податків до російського бюджету.

Список не має юридичної сили, але компанії, включені до нього, можуть опинитися під тиском громадськості. Raiffeisen Bank уже повідомляв про те, що має намір покинути Росію, але поки що цього не сталося. Австрійський банк було внесено до списку НАЗК ще в березні цього року.

Як пише Reuters, ще в жовтні міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг критикував цей список. Австрія домагалася виключення свого банку зі списку НАЗК в обмін на ухвалення чергового пакета санкцій проти Росії. Виходячи з повідомлення НАЗК, Україна пішла на поступки Австрії в цьому питанні.Raiffeisen Bank є єдиною компанією з Австрії, яку занесено до "чорного списку" НАЗК.

Що відомо про зв’язки Австрії із РФ

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що вони не хочуть повністю розривати зв'язки з Росією, що тривали десятиліттями, вважаючи, що відносини ще можна відновити.

Присутність Raiffeisen підкреслює глибину стосунків між Австрією та Росією, які підтримують тісні зв'язки через російські газопроводи та фінанси, а Відень є центром для грошових коштів з Росії та її колишніх радянських сусідів.

Хоча чорний список не має юридичної сили, він посилює суспільний тиск на Raiffeisen з метою змусити його піти з Росії, що, за словами представників банку, він готовий зробити, але цього поки що не сталося.