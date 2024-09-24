Украина прорвалась в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу ― видео

24 сентября Украина победила Нидерланды со счетом 3:1 во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, который прошел в Ташкенте.

Что важно знать о новом триумфе Украины на спортивной арене

Национальная сборная Украины по футзалу неожиданно для всех забила первый гол на шестой минуте.

Искусная комбинация закончилась передачей Абакшина на Зварыча, переправившего мяч в ворота нидерландцев.

Что интересно, уже через две минуты "сине-желтые" могли еще раз шокировать всех своих фанатов, однако после удара Микитюка со штрафного и рикошета мяч не попал в перекладину.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинцев.

Во втором тайме нидерландцев еще раз спас каркас ворот — чуть-чуть не повезло Корсуну. А затем Бузамбу сравнял счет после передачи от Букари.

Тем не менее, максимально быстро подопечные Александра Косенко снова смогли вернуть себе инициативу.

Сухов сделал рывок на половину соперников и отдал направо на Мельника, а тот с острого угла отправил мяч в ворота. А на последней минуте Мельник оформил дубль, поставив финальную точку — 3:1. Поделиться

Что важно понимать, в четвертьфинале Национальная сборная Украины по футзалу продемонстрирует свои умения во время игры против победителя противостояния между Испанией и Венесуэлой.

Поединок 1/4 финала состоится 29 сентября в Ташкенте.

Украина не смогла одержать победу над Аргентиной

Как уже упоминалось ранее, 15 сентября сборная Украины по футзалу принимала участие в стартовом поединке на чемпионате мира 2024 года.

Украинцам пришлось соревноваться с мощными соперниками из Аргентины.

Подопечные Александра Косенко поначалу дали надежду болельщикам на успешное завершение матча. Они играли агрессивно, что позволило первым открыть счет — отличный удар реализовал Шотурма.

За минуту до окончания первого тайма Аргентина из-за шестого фол украинцев получила право на пенальти. К сожалению, Сухов не сумел отразить удар Арриета. Через 20 секунд после этого "альбиселесте" стали лидерами — Браде пяткой замкнул прострел Гауно. Поделиться

В общем, это было разгромное поражение для украинцев со счетом — Аргентина — Украина 7:1 (2:1).