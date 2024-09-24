Украина прорвалась в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу ― видео

24 сентября Украина победила Нидерланды со счетом 3:1 во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, который прошел в Ташкенте.
Главные тезисы
- Национальная сборная Украины продемонстрировала свое мастерство и уверенную игру.
- Четвертьфинал чемпионата принесет Украине поединок с победителем противостояния между Испанией и Венесуэлой.
- Украина не смогла победить в матче с Аргентиной, пропустив семь мячей.
Что важно знать о новом триумфе Украины на спортивной арене
Национальная сборная Украины по футзалу неожиданно для всех забила первый гол на шестой минуте.
Искусная комбинация закончилась передачей Абакшина на Зварыча, переправившего мяч в ворота нидерландцев.
Что интересно, уже через две минуты "сине-желтые" могли еще раз шокировать всех своих фанатов, однако после удара Микитюка со штрафного и рикошета мяч не попал в перекладину.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинцев.
Во втором тайме нидерландцев еще раз спас каркас ворот — чуть-чуть не повезло Корсуну. А затем Бузамбу сравнял счет после передачи от Букари.
Тем не менее, максимально быстро подопечные Александра Косенко снова смогли вернуть себе инициативу.
Что важно понимать, в четвертьфинале Национальная сборная Украины по футзалу продемонстрирует свои умения во время игры против победителя противостояния между Испанией и Венесуэлой.
Поединок 1/4 финала состоится 29 сентября в Ташкенте.
Украина не смогла одержать победу над Аргентиной
Как уже упоминалось ранее, 15 сентября сборная Украины по футзалу принимала участие в стартовом поединке на чемпионате мира 2024 года.
Украинцам пришлось соревноваться с мощными соперниками из Аргентины.
Подопечные Александра Косенко поначалу дали надежду болельщикам на успешное завершение матча. Они играли агрессивно, что позволило первым открыть счет — отличный удар реализовал Шотурма.
В общем, это было разгромное поражение для украинцев со счетом — Аргентина — Украина 7:1 (2:1).
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