Україна прорвалася у чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу ― відео

24 вересня Україна перемогла Нідерланди з рахунком 3:1 під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу з футзалу, який відбувся у Ташкенті.

Що важливо знати про новий тріумф України на спортивній арені

Національна збірна України з футзалу неочікувано для всіх забила першій гол на шостій хвилині.

Майстерна комбінація закінчилася передачею Абакшина на Зварича, який переправив м'яч у ворота нідерландців.

Що цікаво, уже за дві хвилини "синьо-жовті" могли ще раз шокувати усіх своїх фанатів, однак після удару Микитюка зі штрафного та рикошету м'яч влучив у поперечку.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги українців.

У другому таймі нідерландців ще раз врятував каркас воріт — трішки не пощастило Корсуну. А згодом Бузамбу зрівняв рахунок після передачі від Букарі.

Попри це, максимально швидко підопічні Олександра Косенка знову змогли повернути собі ініціативу.

Сухов зробив ривок на половину суперників і віддав праворуч на Мельника, а той з гострого кута відправив м'яч у ворота. А на останній хвилині Мельник оформив дубль, поставивши фінальну крапку — 3:1. Поширити

Що важливо розуміти, у чвертьфіналі Національна збірна України з футзалу продемонструє свої вміння під час гри проти переможця протистояння між Іспанією та Венесуелою.

Поєдинок 1/4 фіналу відбудеться 29 вересня у Ташкенті.

Україна не змогла вибороти перемогу в Аргентини

Як уже згадувалося раніше, 15 вересня збірна України з футзалу брала участь у стартовому поєдинок на чемпіонаті світу 2024.

Українцям довелося змагатися з потужними суперниками з Аргентини.

Підопічні Олександра Косенка спочатку дали надію вболівальникам на успішне завершення матчу. Вони грали агресивно, що дозволило першими відкрити рахунок — чудовий удар реалізував Шотурма.

За хвилину до закінчення першого тайму Аргентина через шостий фол українців отримала право на пенальті. На жаль, Сухов не зумів відбити удар Аррієта. Через 20 секунд після цього "альбіселесте" стали лідерами — Браді п'ятою замкнув простріл Гауно. Поширити

Загалом це була розгромна поразка для українців з рахунком — Аргентина — Україна 7:1 (2:1).