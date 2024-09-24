Україна прорвалася у чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу ― відео

24 вересня Україна перемогла Нідерланди з рахунком 3:1 під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу з футзалу, який відбувся у Ташкенті.
Головні тези:
- Національна збірна України продемонструвала майстерність та впевнену гру.
- Чвертьфінал чемпіонату принесе Україні поєдинок з переможцем протистояння між Іспанією та Венесуелою.
- Україна не змогла перемогти в матчі з Аргентиною, пропустивши аж сім м'ячів.
Що важливо знати про новий тріумф України на спортивній арені
Національна збірна України з футзалу неочікувано для всіх забила першій гол на шостій хвилині.
Майстерна комбінація закінчилася передачею Абакшина на Зварича, який переправив м'яч у ворота нідерландців.
Що цікаво, уже за дві хвилини "синьо-жовті" могли ще раз шокувати усіх своїх фанатів, однак після удару Микитюка зі штрафного та рикошету м'яч влучив у поперечку.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги українців.
У другому таймі нідерландців ще раз врятував каркас воріт — трішки не пощастило Корсуну. А згодом Бузамбу зрівняв рахунок після передачі від Букарі.
Попри це, максимально швидко підопічні Олександра Косенка знову змогли повернути собі ініціативу.
Що важливо розуміти, у чвертьфіналі Національна збірна України з футзалу продемонструє свої вміння під час гри проти переможця протистояння між Іспанією та Венесуелою.
Поєдинок 1/4 фіналу відбудеться 29 вересня у Ташкенті.
Україна не змогла вибороти перемогу в Аргентини
Як уже згадувалося раніше, 15 вересня збірна України з футзалу брала участь у стартовому поєдинок на чемпіонаті світу 2024.
Українцям довелося змагатися з потужними суперниками з Аргентини.
Підопічні Олександра Косенка спочатку дали надію вболівальникам на успішне завершення матчу. Вони грали агресивно, що дозволило першими відкрити рахунок — чудовий удар реалізував Шотурма.
Загалом це була розгромна поразка для українців з рахунком — Аргентина — Україна 7:1 (2:1).
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