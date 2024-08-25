Українка Лузан здобула золото на чемпіонаті світу з веслування

Лузан виграла золото чемпіонату світу на коронній дистанції

У завершальний день чемпіонату світу 2024 з неолімпійських дисциплін Людмила Лузан змогла розвинути перевагу у понад 2 секунди над опонентками на коронній дистанції — 500 метрів на каное-одиночці.

Для Людмили Лузан це четверта в кар'єрі золота медаль чемпіонатів світу. У 2022-му вона виграла одиночні запливи на 500 та 1000 метрів, а у 2021-му була найкращою у каное-двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.

ЧС-2024. Каное-одиночка, 500 метрів:

1. Людмила Лузан (Україна) — 02:06,881

2. Марія Маїльярд (Чилі) — 02:08,912

3. Марія Бровкова (Казахстан) — 02:09,731

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Зазначається, що Лузан і Рибачок під час фінального запливу протистояло 7 пар спортсменів з інших країн.

Зокрема, зі старту лідерство тримав китайський екіпаж у складі Сюй Шисяо та Сунь Мен'я.

Подолавши половину дистанції, українські спорстменки посідали лише 6 місце. Однак за 2 сотні метрів перед фінішем Лузан і Рибачок додали у темпі і на останніх метрах випередили спортсменок з Канади.

Зрештою, срібні медалі віддали представницям України.

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