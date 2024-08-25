Українка Лузан здобула золото на чемпіонаті світу з веслування
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Українка Лузан здобула золото на чемпіонаті світу з веслування

Українка Лузан здобула золото на чемпіонаті світу з веслування
Джерело:  online.ua

Триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан виграла заїзд на коронній дистанції — 500 метрів на каное-одиночці.

Головні тези:

  • Людмила Лузан здобула золото на чемпіонаті світу з веслування на коронній дистанції 500 метрів на каное-одиночці.
  • Це четверта золота медаль у кар'єрі спортсменки на чемпіонатах світу.
  • Лузан та її партнерка Рибачок здобули срібло на Олімпіаді у Парижі, фінішувши другими у запливі на 500 метрів.
  • Веслувальниці змогли здійснити фантастичний фініш, випередивши спортсменок з Канади та забезпечивши Україні друге срібло підряд на Олімпіадах.
  • Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виграли важливі медалі на міжнародних змаганнях, піднімаючи прапор України на спортивному Олімпійському п'єдесталі.

Лузан виграла золото чемпіонату світу на коронній дистанції

У завершальний день чемпіонату світу 2024 з неолімпійських дисциплін Людмила Лузан змогла розвинути перевагу у понад 2 секунди над опонентками на коронній дистанції — 500 метрів на каное-одиночці.

Для Людмили Лузан це четверта в кар'єрі золота медаль чемпіонатів світу. У 2022-му вона виграла одиночні запливи на 500 та 1000 метрів, а у 2021-му була найкращою у каное-двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.

ЧС-2024. Каное-одиночка, 500 метрів:

1. Людмила Лузан (Україна) — 02:06,881

2. Марія Маїльярд (Чилі) — 02:08,912

3. Марія Бровкова (Казахстан) — 02:09,731

Веслувальниці Лузан і Рибачок здобули срібло на Олімпіаді у Парижі

Зазначається, що Лузан і Рибачок під час фінального запливу протистояло 7 пар спортсменів з інших країн.

Зокрема, зі старту лідерство тримав китайський екіпаж у складі Сюй Шисяо та Сунь Мен'я.

Подолавши половину дистанції, українські спорстменки посідали лише 6 місце. Однак за 2 сотні метрів перед фінішем Лузан і Рибачок додали у темпі і на останніх метрах випередили спортсменок з Канади.

Зрештою, срібні медалі віддали представницям України.

  1. Китай

  2. Україна

  3. Канада

Для Лузан і Рибачок "срібло" Парижа стало другим поспіль. На Олімпіаді в Токіо вони теж фінішували другими в запливі на 500 м. Натомість золоті нагороді тоді взяли ті ж Сюй та Сунь з Китаю.

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