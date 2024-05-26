Збірна України здобула 10 нагород на змаганнях етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное, який проходить у Познані.

Українські веслувальники продемонстрували чудовий результат на Кубку світу

Збірна України з веслування на байдарках і каное здобула три медалі на етапі Кубка світу. Змагання відбулись у польському місті Познань 25 травня.

25 травня українські веслувальники на Кубку світу у Познані здобули 7 нагород.

Медальна скарбничка української команди поповнилася трьома золотими, двома срібними та двома бронзовими нагородами.

Валерія Терета (на дистанції C1, 5000м)

Людмила Лузан (на дистанції C1, 200м)

Олександр Зайцев (на дистанції K1, 200м)

Тарас Мазовський (на дистанції С1, 500м)

Андрій Рибачок та Віталій Вергелес (на дистанції C2, 1000м)

Валерія Терета (на дистанції C1, 500м)

Дмитро Янчук (на дистанції C1, 5000м)

Раніше збірна України з академічного веслування виборола перепустку на Олімпіаду-2024 в жіночих парних четвірках.

Етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное проходить у Польщі 24-26 травня. Ранкова сесія 25 травня принесла збірній України три медалі різних ґатунків. Українські веслувальники продемонстрували чудовий результат.

Валерія Терета здобула впевнену перемогу в каное-одиночці на дистанції C1 1000 метрів.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок у жіночому каное-двійці посіли друге місце на дистанції С2 500 метрів.

Наші дівчата поступились лише олімпійським чемпіонкам з Китаю. Спортсменки почали виступати разом після майже дворічної перерви і відразу стали призерками престижних змагань. У змішаній байдарці-двійці на дистанції K2 500 метрів Наталія Докієнко та Олександр Зайцев стали бронзовими призерами етапу Кубка світу.

Україна готується до Олімпіади-2024

Головний старт відбудеться в Парижі на ОІ-2024. Олімпійські ліцензії отримали 103 українські спортсмени. Наші атлети виступатимуть у 20 видах спорту. Вперше в історії збірна України візьме участь у футбольному турнірі Олімпіади. У веслуванні на байдарках та каное Україна загалом має 8 ліцензій (7 у спринті +1 у веслувальному слаломі).

Українські спортсмени на ОІ-2024:

18 — футбол;

16 — легка атлетика;

9 — стрибки у воду;

8 — фехтування, веслування;

7 — художня гімнастика;

7 — академічне веслування;

6 — спортивна гімнастика;

5 — стрільба;

4 — плавання, боротьба;

2 — велоспорт, артистичне плавання, настільний теніс;

1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон.

Змагання з веслування на байдарках і каное на ОІ-2024 включають в себе два види дисциплін: слалом та спринтерські гонки. Змагання зі слалому проходитимуть з 27 липня по 5 серпня. У спринті спортсмени виступатимуть з 6 по 10 серпня. Загалом розіграють 16 комплектів нагород.