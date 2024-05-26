Сборная Украины завоевала 10 наград на соревнованиях этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани.

Украинские гребцы продемонстрировали отличный результат на Кубке мира

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала три медали на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в польском городе Познань 25 мая.

25 мая украинские гребцы на Кубке мира в Познани получили 7 наград.

Медальная копилка украинской команды пополнилась тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Валерия Терета (на дистанции C1, 5000м)

Людмила Лузан (на дистанции C1, 200м)

Александр Зайцев (на дистанции K1, 200м)

Тарас Мазовский (на дистанции С1, 500м)

Андрей Рыбачок и Виталий Вергелес (на дистанции C2, 1000м)

Валерия Терета (на дистанции C1, 500м)

Дмитрий Янчук (на дистанции C1, 5000м)

Ранее сборная Украины по академической гребле завоевала пропуск на Олимпиаду-2024 в женских парных четверках.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Польше 24-26 мая. Утренняя сессия 25 мая принесла сборной Украины три медали разных сортов. Украинские гребцы продемонстрировали отличный результат.

Валерия Терета одержала уверенную победу в каноэ-одиночке на дистанции C1 1000 метров.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в женском каноэ-двойке заняли второе место на дистанции С2 500 метров.

Наши девушки уступили только олимпийским чемпионкам из Китая. Спортсменки начали выступать вместе после почти двухлетнего перерыва и сразу стали призерами престижных состязаний. В смешанной байдарке-двойке на дистанции K2 500 метров Наталья Докиенко и Александр Зайцев стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира.

Украина готовится к Олимпиаде-2024

Главный старт состоится в Париже на ОИ-2024. Олимпийские лицензии получили 103 украинских спортсмена. Наши атлеты выступят в 20 видах спорта. Впервые в истории сборная Украины поучаствует в футбольном турнире Олимпиады. В гребле на байдарках и каноэ Украина имеет 8 лицензий (7 в спринте +1 в гребном слаломе).

Украинские спортсмены на ОИ-2024:

18 - футбол;

16 – легкая атлетика;

9 - прыжки в воду;

8 — фехтование, гребли;

7 – художественная гимнастика;

7 - академическая гребли;

6 – спортивная гимнастика;

5 - стрельба;

4 – плавание, борьба;

2 – велоспорт, артистическое плавание, настольный теннис;

1 – бокс, современное пятиборье, тяжелая атлетика, стрельба из лука, бадминтон.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на ОИ-2024 включают в себя два вида дисциплин: слалом и спринтерские гонки. Соревнования по слалому будут проходить с 27 июля по 5 августа. В спринте спортсмены выступят с 6 по 10 августа. Всего разыграют 16 комплектов наград.