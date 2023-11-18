Украина разрабатывает роботов для эвакуации раненых бойцов с поля боя — Минстратегпром

Как рассказала заместитель министра Анна Гвоздяр, кроме разных БПЛА есть также масса других наземных решений, над которыми сейчас ведется работа. Дронов можно привлекать к решению большого количества задач.

В Украине разрабатывают роботов для эвакуации раненых с поля боя

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины занимается созданием работа по эвакуации раненых солдат с поля боя.

По ее словам, Украина должна быть более развита в технологическом плане, чем Россия. Более того, кроме разных БПЛА есть также масса других наземных решений, над которыми сейчас ведется работа. Дронов можно привлекать к решению большого количества задач: подвоз боеприпасов или продовольствия.

Кроме того, как заявила Гвоздяр, продолжается работа над роботом для эвакуации с поля боя получившего ранения солдата.

Мы сейчас ищем роботизированное решение, в рамках которого робот мог бы хотя бы на небольшую дистанцию эвакуировать раненого, вытащить его из-под шквального огня, таким образом спасти медиков, — сказала Гвоздяр. Поделиться

Она отметила, что медики, когда пытаются эвакуировать раненого, подвергают опасности свою жизнь. Потому, как допустила чиновница, работы со временем станут незаменимыми помощниками военнослужащих на поле боя.

Какой в этом безусловный плюс: там, где нет человека на фронте и что-то выполняет свою задачу, человек не может пострадать, — подчеркнула замминистра. Поделиться

Как Украина ищет пропавших без вести

Кроме того, по словам Дмитрия Лубинца, в целях развития сферы технологий на пути вступления Украины в ЕС, страна формирует новые партнерства в этом направлении и Офис Омбудсмана присоединяется к этой работе.

В частности, работники института принимают участие в заседаниях рабочей группы по правовому регулированию искусственного интеллекта Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также в Стратегической сессии «Создание правовой базы для искусственного института в Украине», организованной Министерством цифровой трансформации.

Представитель Уполномоченного по информационным правам и сотрудники Офиса также принимают участие в обсуждениях и исследованиях других проектов, в том числе и с целью решения проблемных вопросов: угрозы конфиденциальности и кибербезопасности, дезинформации, усиления вмешательства в конфиденциальность.

Следует не забывать, что цель искусственного интеллекта – это, прежде всего, содействие развитию человека, общества, государства. И учет интересов, прав и свобод человека должен быть важнейшим в этой сфере, – подчеркнул Уполномоченный ВР Украины по правам человека. Поделиться

Нас защищают живые абсолютно реальные люди, поэтому отношение к нашим воинам должно быть соответствующим. Это касается и государства, которое должно менять бюрократические процедуры в отношении тех, кто получил статус «пропавшей без вести».