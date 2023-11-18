Украина разрабатывает роботов для эвакуации раненых бойцов с поля боя — Минстратегпром

Как рассказала заместитель министра Анна Гвоздяр, кроме разных БПЛА есть также масса других наземных решений, над которыми сейчас ведется работа. Дронов можно привлекать к решению большого количества задач.
В Украине разрабатывают роботов для эвакуации раненых с поля боя
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины занимается созданием работа по эвакуации раненых солдат с поля боя.
По ее словам, Украина должна быть более развита в технологическом плане, чем Россия. Более того, кроме разных БПЛА есть также масса других наземных решений, над которыми сейчас ведется работа. Дронов можно привлекать к решению большого количества задач: подвоз боеприпасов или продовольствия.
Кроме того, как заявила Гвоздяр, продолжается работа над роботом для эвакуации с поля боя получившего ранения солдата.
Она отметила, что медики, когда пытаются эвакуировать раненого, подвергают опасности свою жизнь. Потому, как допустила чиновница, работы со временем станут незаменимыми помощниками военнослужащих на поле боя.
Как Украина ищет пропавших без вести
Кроме того, по словам Дмитрия Лубинца, в целях развития сферы технологий на пути вступления Украины в ЕС, страна формирует новые партнерства в этом направлении и Офис Омбудсмана присоединяется к этой работе.
В частности, работники института принимают участие в заседаниях рабочей группы по правовому регулированию искусственного интеллекта Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также в Стратегической сессии «Создание правовой базы для искусственного института в Украине», организованной Министерством цифровой трансформации.
Представитель Уполномоченного по информационным правам и сотрудники Офиса также принимают участие в обсуждениях и исследованиях других проектов, в том числе и с целью решения проблемных вопросов: угрозы конфиденциальности и кибербезопасности, дезинформации, усиления вмешательства в конфиденциальность.
Нас защищают живые абсолютно реальные люди, поэтому отношение к нашим воинам должно быть соответствующим. Это касается и государства, которое должно менять бюрократические процедуры в отношении тех, кто получил статус «пропавшей без вести».
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-