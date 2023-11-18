Україна розробляє роботів для евакуації поранених бійців з поля бою — Мінстратегпром
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна розробляє роботів для евакуації поранених бійців з поля бою — Мінстратегпром

евакуація

Як розповіла заступниця міністра Ганна Гвоздяр, окрім різних БПЛА є також маса інших наземних рішень, над якими зараз ведеться робота. Дронів можна залучати до вирішення великої кількості завдань.

В Україні розробляють роботів для евакуації поранених із поля бою

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України займається створенням робота для евакуації поранених солдатів з поля бою.

За її словами, Україна має бути більш розвинена в технологічному плані, ніж Росія. Ба більше, окрім різних БПЛА є також маса інших наземних рішень, над якими зараз ведеться робота. Дронів можна залучати до вирішення великої кількості завдань: підвезення боєприпасів або продовольства.

Крім того, як заявила Гвоздяр, триває робота над роботом для евакуації з поля бою солдата, який отримав поранення.

Ми зараз шукаємо роботизоване рішення, в рамках якого робот міг би хоча б на не дуже велику дистанцію евакуювати пораненого, витягти його з-під шквального вогню, таким чином врятувати медиків, — сказала Гвоздяр.

Вона зазначила, що медики, коли намагаються евакуювати пораненого, наражають на небезпеку своє життя. Тому, як припустила чиновниця, роботи з часом стануть незамінними помічниками військовослужбовців на полі бою.

Який у цьому безумовний плюс: там, де немає людини на фронті, і щось виконує своє завдання, людина не може постраждати, — підкреслила заступник міністра.

Як Україна шукає зниклих безвісти

Крім того, за словами Дмитра Лубінця, з метою розвитку сфери технологій на шляху вступу України в ЄС, країна формує нові партнерства у цьому напрямку і Офіс Омбудсмана долучається до цієї роботи.

Зокрема, працівники інституції беруть участь у засіданнях робочої групи з питань правового регулювання штучного інтелекту Національної асоціації адвокатів України, а також у Стратегічній сесії «Створення правової бази для штучного інституту в Україні», організованій Міністерством цифрової трансформації.

Представник Уповноваженого з інформаційних прав та працівники Офісу також беруть участь в обговореннях та дослідженнях інших проєктів, зокрема й з метою розв’язання проблемних питань: загрози приватності та кібербезпеці, дезінформації, посиленні втручання у приватність.

Варто не забувати, що мета штучного інтелекту – це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим у цій сфері, – наголосив Уповноважений ВР України з прав людини.

Нас боронять живі абсолютно реальні люди, тому й ставлення до наших воїнів має бути відповідним. Це стосується й держави, яка має змінювати бюрократичні процедури щодо тих, хто набув статусу «зниклий безвісти».

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