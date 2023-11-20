Украина вернула тела 94 погибших защитников

Украина вернула тела еще 94 погибших военных

Украина предприняла ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось вернуть тела (останки) 94 погибшего военного.

Отмечается, что возвращением павших военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, управление ГСЧС в Сумской области, пограничники и представители Международного комитета Красного Креста.

Также сообщается, что в соответствии с нормами Международного гуманитарного права противоположной стороне переданы тела комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины.

ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших, - добавили в штабе. Поделиться

Возвращение тел погибших защитников

Россия и Украина регулярно производят обмен телами военных. В последний раз такой обмен прошел 6 октября, когда Украина вернула тела 64 погибших бойцов.

При этом недавно руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк рассказал, что РФ передает Украине тела военных, которые официально были признаны пленными. При этом никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это подвергает сомнению качество работы или наличие в России медицинской комиссии.