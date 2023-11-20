Україна повернула тіла 94 загиблих захисників

Україна повернула тіла ще 94 загиблих військових

Україна здійснила низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося повернути тіла (останки) 94 загиблого військового.

Зазначається, що поверненням полеглих військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також повідомляється, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих, - додали у штабі. Поширити

Повернення тіл загиблих захисників

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Востаннє такий обмін пройшов 6 жовтня, коли Україна повернула тіла 64 загиблих бійців.

При цьому нещодавно керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк розповів, що РФ передає Україні тіла військових, які офіційно були визнані полоненими. При цьому жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров’я чи тяжкий стан не було. Це ставлять під сумнів якість роботи чи наявність у Росії медичної комісії.